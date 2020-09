Milan Skriniar quasi sicuramente rimarrà in nerazzurro. Nelle ultime settimane il 25enne slovacco è stato sul mercato, ma probabilmente il suo futuro sarà ancora in Italia e nella Milano nerazzurra. L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta si era dato 48 ore per attendere l'eventuale rilancio del Tottenham che, nelle ultime settimane, aveva insistito per avere il giocatore a Londra. Difficilmente si riuscirà a trovare l'accordo a pochi giorni dalla chiusura del mercato, il prossimo 5 ottobre. La distanza da colmare è quella tra i 50 milioni richiesti dall'Inter e i 30 milioni più bonus offerti dagli Spurs.

Il trasferimento appare dunque quasi impossibile, anche perché gli inglesi stanno puntando sull'ex romanista Rudiger in prestito dal Chelsea.

Skriniar torna titolare contro il Benevento

Skriniar resta a Milano e oggi pomeriggio è tornato titolare nella difesa a tre di Antonio Conte nella partita di recupero della prima giornata di serie A contro il Benevento. Lo slovacco è una pedina importante e interscambiabile con gli altri giocatori del reparto difensivo. Un suo possibile addio, avrebbe costretto Marotta e Ausilio a ributtarsi sul mercato per cercare un sostituto. Con Ranocchia e Pirola che sono passati da possibili partenti a congelati, la società nerazzurra non ha voluto correre il rischio di ritrovarsi con una difesa scarna senza possibili soluzioni per l'allenatore.

Gli impegni sono tanti e avere ricambi in ogni reparto è sempre un punto a favore per la squadra. C'è chi però, oltre al Tottenham, ha cercato Skriniar ed è stato il Fulham, che secondo il giornale inglese Sun si sarebbe fatto vivo nelle ultime ore.

L'Inter fa l'ultimo tentativo per Alonso

C'è ancora tempo, forse, per l'ultimo acquisto in casa nerazzurra: l'obiettivo sarebbe Marcos Alonso, un vecchio pallino di Conte quando era allenatore del Chelsea.

Un rinforzo importante per l'allenatore salentino che, considerando Dalbert e Asamoah fuori dai piani, ha solo tre esterni in rosa: Hakimi, Young e Perisic. A rimpiazzare il ruolo di quarto esterno c'è spesso D'Ambrosio, in alcune occasioni può 'alzarsi' Kolarov, ma il sogno spagnolo di Alonso è sempre più realizzabile alla luce anche di un suo diverbio con il tecnico del Chelsea Lampard.

L'allenatore inglese nell'ultimo match, non lo ha portato nemmeno in panchina. Il suo nome può accendere gli ultimi giorni di mercato e l'Inter potrebbe provare a sfruttare la ghiotta occasione.

Sembra sfumata definitivamente la possibilità di cedere Ranocchia, che dovrebbe rimanere in nerazzurro almeno fino a gennaio; resta aperta un'ipotesi per l'attacco, dove sarebbe ancora vivo l'interesse per Gervinho del Parma. Sempre con la società emiliana in ballo c'è la trattativa per portare Darmian in nerazzurro.