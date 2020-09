Domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15 si giocherà Lazio-Inter, match valido per il 3° turno di Serie A. I biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 4-1 ad opera dell'Atalanta di Gasperini, grazie alle reti di Gosens, Hateboer e Gomez (ad opera) a cui nulla ha potuto la segnatura di Caicedo. I nerazzurri, invece, hanno fatto bottino pieno fuori dalle mure amiche contro il Benevento di Filippo Inzaghi per 5-2, con goal di Lautaro, Gagliardini, Hakimi e doppietta Lukaku, a cui per i campani ha risposto la doppietta di Caprari.

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi cinque incontri in campionato vedono l'Inter in leggero vantaggio, essendo uscita vittoriosa dal terreno di gioco per tre volte, mentre due match sono stati vinti dalla Lazio.

Lazio: Lulic e Luiz Felipe fuori per infortunio

Simone Inzaghi e la sua Lazio, reduci da una pesante sconfitta interna con l'Atalanta, avranno necessario bisogno di rimettersi in carreggiata facendo punti importanti contro una squadra tutt'altro che abbordabile. Per riuscire in tale intento, il tecnico piacentino potrebbe optare nuovamente per il 3-5-2 con Strakosha a difesa dei pali. I tre giocatori che faranno da schermo difensivo dovrebbero essere Patric e Radu ai lati di Acerbi. In mezzo al campo, invece, Marusic e Lazzari avranno ottime chance di essere i laterali, mentre Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva agiranno al centro. Pochi dubbi sembrano esserci anche per il tandem d'attacco che sarà composto dalla coppia Correa-Immobile, con Caicedo pronto al subentro a gara in corso qualora ce ne fosse bisogno.

Ancora out per infortunio Lulic, Luiz Felipe, Proto, Lukaku, Vavro e il neo acquisto Muriqi.

Inter, a caccia della terza vittoria consecutiva

Antonio Conte e la sua Inter, reduci da due vittorie convincenti almeno sul fronte offensivo (nove reti all'attivo), proveranno a centrare la terza ai danni dei biancocelesti che, nell'ultimo turno, hanno dimostrato diverse falle difensive.

L'allenatore dei nerazzurri, per tentare l'affondo, potrebbe scegliere il 3-4-1-2 col capitano Handanovic tra i pali. In difesa i tre interpreti dovrebbero essere D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni, con Skriniar che probabilmente si accomoderà in panchina. La cerniera di centrocampo, invece, sarà formata da Hakimi e Perisic ai lati, con Barella e Gagliardini che si piazzeranno al centro del terreno di gioco.

Sul fronte offensivo, infine, sembrano esserci pochi dubbi sull'impiego di Eriksen come trequartista a supporto di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Vecino non potrà essere dell'incontro causa infortunio. Dovrebbe invece partire dalla panchina Vidal.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Lazio-Inter:

Lazio (3-5-2): Strakosha, Radu, Acerbi, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari, Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Inter (3-4-1-2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vriij, Bastoni, Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic, Eriksen, Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Antonio Conte.