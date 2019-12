Archiviate le gare rispettivamente contro Catanzaro e Rende, è tempo di recupero in questo mercoledì 11 dicembre: la sfida in programma questo pomeriggio allo stadio Marcello Torre è Paganese-Catania, incontro valido per la tredicesima giornata di andata.

Il match fu rinviato lo scorso 3 novembre a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco campano, in seguito alle abbondanti piogge cadute nel corso della giornata: nell'occasione l'impianto cittadino presentava scenari apocalittici, con le panchine interrate invase da acqua e il tunnel che dagli spogliatoi conduce al rettangolo verde inaccessibile.

Il direttore di gara designato all'epoca, il signor Vigile della sezione di Cosenza, alla presenza dei capitani delle due squadre, fu costretto a rinviare la sfida a data da destinarsi, con il benestare dei rispettivi tecnici Erra e Lucarelli, che approvarono la decisione del fischietto calabro tesa a salvaguardare l'incolumità dei calciatori.

Dopo quasi quaranta giorni, Paganese e Catania si ritroveranno al Torre: stavolta le condizioni meteorologiche consentiranno alle due formazioni di disputare regolarmente l'incontro.

Sebbene sul salernitano si stanno abbattendo, nelle ultime ore, raffiche di vento di tramontana, che hanno reso la temperatura più fredda del solito, il cielo sul Torre è sereno e il sole riscalderà gli uomini in campo.

Prima dell'inizio del match verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello storico presidente della Paganese Marcello Torre, al quale è intitolato l'impianto sportivo che ospiterà oggi il Catania, barbaramente assasinato dalla camorra l'11 dicembre del 1980: oggi infatti ricorre il 39° anniversario della sua morte.

Paganese-Catania, lo stato di forma delle due squadre

Gli azzurrostellati sono reduci dal pareggio interno contro il Catanzaro per 1-1, nell'anticipo della diciottesima giornata: alla rete di Mattia su delizioso assist di Guadagni ha risposto Tascone, che ha raccolto un invitante cross di Di Livio, superando l'incolpevole Baiocco con un tiro angolatissimo.

La formazione di casa, in virtù anche del blitz di Caserta, con tanto di successo in rimonta contro i falchetti, hanno allontanato la zona calda della classifica, tenendo il Picerno, che attualmente occupa l'ultima posizione della griglia play-out, a quattro lunghezze di distanza.

Il Catania invece è reduce da un filotto di quattro risultati utili consecutivi: dopo il successo interno nel derby con la Sicula Leonzio di Coppa Italia, sono arrivati nell'ordine il pareggio al Massimino con la Casertana, la vittoria con il Potenza sempre nella competizione tricolore, e infine i tre punti con Rieti in trasferta e Rende in casa.

Gli etnei occupano la sesta posizione in classifica a quota 27 punti, a ben nove lunghezze di distanza dal Potenza che li precede: un successo al Torre potrebbe consentire agli uomini di Lucarelli di rosicchiare punti preziosi proprio ai lucani.

Paganese-Catania, le probabili formazioni

Erra ritrova Alberti, che rientra dopo la squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo in seguito all'espulsione maturata a Caserta, ma è costretto a rinunciare al secondo portiere Campani, ancora ai box per un infortunio al ginocchio.

Nel 3-5-2 che il tecnico di Coperchia opporrà ai rossazzurri spazio a Baiocco tra i pali, Schiavino, Stendardo e Panariello a completare la linea difensiva; Capece centrale con Mattia e Perri esterni, Caccetta e Capece interni.

Diop e uno tra Guadagni e Alberti in avanti.

Risponde Lucarelli con un modulo speculare che vede Furlan tra i pali, Esposito, Silvestri e Biagianti a comporre la retroguardia etnea; Pinto, Mazzarani, Rizzo, Biondi e Calapai sulla mediana. Curiale e Catania tandem offensivo.

Dirige l'incontro il signor Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2 e Amir Salama della sezione di Ostia Lido.

Le probabili formazioni di Paganese-Catania:

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Mattia, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Diop, Alberti.

A disposizione: Scevola, Drame, Lidin, Musso, Carotenuto, Acampora, Bramati, Bonovolontà, Calil, Guadagni, Scarpa. Allenatore: Erra

CATANIA (3-5-2): Furlan; Esposito, Silvestri, Biagianti; Pinto, Mazzarani, Rizzo, Biondi, Calapai; Curiale, Catania. A disposizione: Martinez, Pino, Noce, Marchese, Lodi, Llama, Di Piazza, Barisic, Sarno, Di Molfetta, Rossetti, Bucolo, Dall'Oglio. Allenatore: Lucarelli

