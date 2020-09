L'Inter è molto attiva sul mercato in questi ultimi giorni, soprattutto sul fronte cessioni, vista l'esigenza di sfoltire la rosa. I nerazzurri hanno definito la cessione di Diego Godin al Cagliari e Antonio Candreva alla Sampdoria e potrebbero presto chiudere anche la cessione di Andrea Ranocchia al Genoa. Non finisce qui, visto che il reparto in cui c'è maggiore affollamento è sicuramente quello di centrocampo, soprattutto dopo l'arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona e il ritorno di Radja Nainggolan dal prestito al Cagliari. Proprio per questo qualcuno andrà via e un giocatore ai margini dello scacchiere di Antonio Conte è Matìas Vecino, finito nel mirino del Napoli negli ultimi giorni.

Vecino avrebbe detto sì ai partenopei

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato è Matìas Vecino, ormai ai margini del progetto di Antonio Conte. Il centrocampista uruguaiano già a gennaio era stato vicino alla cessione ma non se ne fece nulla, visto che le uniche proposte arrivate furono per una formula di prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri chiedevano la cessione a titolo definitivo. Su di lui sarebbe finito il Napoli negli ultimi giorni, con gli azzurri in cerca di un centrocampista con cui completare il reparto e che prenda il posto di Allan, ceduto all'Everton. L'ex Fiorentina avrebbe già detto sì al trasferimento all'ombra del Vesuvio in vista della nuova stagione, secondo quanto riportano AreaNapoli.it e Calciomercato.com.

Nonostante i tanti problemi fisici che hanno condizionato la scorsa annata, Matìas Vecino ha totalizzato 20 presenze nello scorso campionato, mettendo a segno due reti e collezionando due assist, a fronte di tre partite disputate in Champions League. Il classe 1991 ha saltato le ultime partite di campionato e le final eight di Europa League, oltre al ritiro ad Appiano Gentile, a causa di un intervento al ginocchio.

Per lui c'è stata un'operazione chirurgica artroscopica al ginocchio destro per sofferenza meniscale, presso la clinica del Professor Ramon Cugat a Barcellona, con il ritorno in campo previsto a inizio ottobre.

La possibile trattativa

Inter e Napoli starebbero ancora trattando per l'acquisto di Matìas Vecino.

La distanza c'è ma non è incolmabile, visto che i nerazzurri valutano il centrocampista uruguaiano 18 milioni di euro, a fronte di una proposta da 12 milioni di euro. Si tratta anche sulla formula, che potrebbe essere prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Il club meneghino, inoltre, potrebbe inserire Vecino nell'affare che porterebbe a Alex Meret il prossimo anno. Il giocatore è chiuso da Ospina all'ombra del Vesuvio e rischia di perdere il posto in Nazionale. Per questo potrebbe essere ceduto all'Inter in cambio del cartellino di Vecino e di un conguaglio economico da 15 milioni di euro.