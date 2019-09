Dopo il successo interno contro il Rende, la Paganese del tecnico Alessandro Erra fa visita al Rieti di mister Alberto Mariani nel match valido per la settima giornata di Serie C Girone C.

Gli azzurrostellati hanno ben figurato fino ad ora: 8 punti in sei gare, terzo miglior attacco del torneo e un gruppo che pratica un calcio decisamente diverso da quello messo in atto nella passata stagione. Il trainer di Coperchia tuttavia non è ancora soddisfatto del gioco dei suoi, talvolta oggetto di qualche disattenzione di troppo, specie nel reparto difensivo.

Non se la passa bene il Rieti, ultimi in classifica fon appena un punto all'attivo, conquistato proprio nell'ultimo match casalingo contro il Potenza: nell'occasione gli amarantocelesti impattarono per 1-1 con reti di Marcheggiani e Vuletich. Per i laziali è necessario fare punti per non peggiorare ulteriormente la situazione.

Probabili formazioni Rieti-Paganese

RIETI (4-3-1-2): Pegorin; Tiraferri, Aquilanti, Gigli, Granata; Palma, Zampa, Guiebre; Tirelli; Marcheggiani, Beleck. Allenatore: Alberto Mariani

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino,Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Diop, Calil.

Allenatore: Alessandro Erra

Tabellino Rieti-Paganese

RIETI: in attesa delle formazioni ufficiali

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO:

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: