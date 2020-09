Il Milan trova il Crotone nella sua prima trasferta stagionale. Proseguire la striscia di risultati positivi, nonostante tutto, è il mantra di Pioli. Il Milan dopo aver superato il Bodø Glimt, con qualche fatica di troppo, si trova ad affrontare anche la trasferta di Crotone senza il suo leader: Zlatan Ibrahimovic. Se per lo spareggio di Europa League il posto è stato affidato al giovane Lorenzo Colombo, per la partita contro il Crotone toccherà a Rebic fare le veci dello svedese. Non sarà un compito facile. Ibrahimovic nella prima di campionato, grazie ad una doppietta, ha consentito al Milan di vincere contro il Bologna.

Continua l'emergenza in difesa con i soli Gabbia e Kjær costretti a fare gli straordinari, in attesa di rinforzi dal mercato. In caso di necessità è pronto Kessiè ad arretrarsi in difesa. Piccolo turnover in vista dell'ultimo spareggio playoff di Europa League. Tonali dovrebbe registrare la prima partita tra i titolari, mentre Brahim Diaz giocherà al posto di Castillejo. Calhanoglu al centro della trequarti. Saelemaekers sempre più jolly, giocherà a sinistra nei 3 della trequarti. Confermati i soliti Theo Hernandez, Calabria e capitan Donnarumma.

Per il Crotone sarà assente l'autore dell'unico gol in campionato l'esterno Riviere.

Problemi al polpaccio per lui. Problemi muscolari anche per il centrocampista Benali. Nel centrocampo rossoblu si giocano una maglia Zanellato e Vulic. Zanellato è un prodotto del vivaio rossonero. In attacco con Simy in rampa di lancio, ci sarà Dragus a comporre la coppia d'attacco. Il modulo scelto da Giovanni Stroppa è il 3-5-2.

L'occasione per i calabresi è ghiotta, tutte queste assenza per il Milan possono far aumentare le chances di risultato alla squadra allenata da Stroppa.

La partita sarà visibile su Sky Sport Serie A e su Sky Calcio 1 (canale 251) dalle ore 18.

L'arbitro dell'incontro Crotone - Milan sarà il signor Luca Pairetto.

Le probabili formazioni di Crotone - Milan

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Cigarini, Vulic, Messias, Molina; Simy, Dragus. Allenatore: Stroppa

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim, Calhanoglu, Saelemaekers: Rebic. Allenatore: Pioli.

Crotone - Milan: Stroppa si affida subito ai 'nuovi'

Portieri: Cordaz, Festa.

Difensori: Spolli, Golemic, Magallan, Mazzotta, Rispoli, Marrone, Yakubiv, Reca, Pedro Pereira.

Centrocampisti: Mustacchio, Cigarini, Crociata, Molina, Gomelt, Zanellato, Vulic, Eduardo.

Attaccanti: Dragus, Kargbo, Simy, Messias.

Tra i convocati del Milan tornano Rafael Leao e Paquetà

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

The squad heading to Crotone has been named

Le quote di Crotone - Milan

Si preannuncia una partita con parecchi gol dato che la quota dell'over 2,5 è intorno all'1,50 mentre l'over 3,5 è dato a 2,45.

La vittoria dei padroni di casa è quotata 5,75 tra la media dei bookmakers. Quota abbastanza alta vista l'abbondante sconfitta a Genova, ma si sa, il calcio di inizio campionato è molto imprevedibile. Il pareggio tra Crotone e Milan si assesta fisso su un 4,5. La vittoria dei rossoneri ha una quota più fluida passando dall'1,45 al 1,80. Gli ospiti, almeno sui pronostici, appaiono nettamente favoriti. In assenza di Zlatan Ibrahimovic le quote per i marcatori vedono Ante Rebic come favorito a 4 seguito da Rafael Leao a 4,25 e Hakan Calhanoglu a 5. Per il Crotone Simy si prende la quota più bassa a 8,50 e Dragus a 11.