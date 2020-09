Sono ore davvero concitate di Calciomercato per i cugini milanesi e non solo. Una sessione estiva iniziata coi botti per le due compagini lombarde che a suon di colpi si stanno dando battaglia fuori dal campo in attesa di tornare a farlo dentro il terreno di gioco. Andiamo ad analizzare le rispettive trattative in atto e i possibili scenari relativi alle due squadre. Da Hakimi al rinnovo di Ibrahimovic passando per il duello vinto dal Milan per Sandro Tonali: da una parte l'Inter che cerca di colmare il gap con la Juventus per il titolo, dall'altra il Milan che dopo aver confermato Pioli cerca continuità dopo l'ottimo finale di stagione passato.

L'obiettivo dei rossoneri dichiarato è quello di un posto nella prossima Champions League, ma la squadra di Pioli sembra costruita per poter dare fastidio anche d'avanti.

Ecco come potrebbe giocare l'Inter

In casa nerazzurra sono molteplici le questioni aperte in questo momento. Dopo la conferma di Conte sulla panchina, e archiviato anche l'arrivo dell'esterno destro Hakimi, i papabili rinforzi secondo le ultime voci sarebbero Kolarov, Vidal e Darmian.

I titolari nerazzurri quindi potrebbero essere: Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, HAKIMI e KOLAROV sulle fasce, Barella, VIDAL e Sensi/Brozovic in mediana, con ovviamente Eriksen e NAINGGOLAN rinforzi di spessore nell'arco di Antonio Conte.

Davanti pochi dubbi sull'asse Lautaro Martinez, Lukaku, con SANCHEZ pronto a subentrare all'occorrenza. Un'inter muscolare, di qualità, quantità ed esperienza per mettere paura alla Juventus detentrice degli ultimi 9 scudetti.

Come potrebbe presentarsi il Milan

In casa rossonera tiene banco invece l'arrivo di Sandro Tonali, strappato proprio ai cugini dell'Inter nelle ultime giornate.

Arrivo che, dopo le conferme del presidente Cellino ha già risvegliato la piazza, complice anche il rinnovo di Ibrahimovic. Fra i pali ovviamente confermatissimo Donnarumma. In difesa Kjaer al fianco di Romagnoli con Conti e Theo Hernandez a comporre il pacchetto titolare di terzini. A centrocampo la new entry Tonali potrebbe subito diventare il perno appoggiato da Kessie e Bennacer, con un conseguente passaggio di modulo (dal 4231 al 433).

Il tridente offensivo invece sarebbe completato da Ibrahimovic davanti e Rebic e Calhanoglu ai lati. Le trattative che riguardano il futuro potrebbero portare validissime alternative in panchina per mister Pioli o anche qualche titolare da inserire nel progetto, magari in staffetta con gli undici riportati sopra. Ne sono un esempio le voci su Bakayoko del Chelsea e Jovic del Real Madrid.