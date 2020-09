Il countdown è partito. A quanto pare Arturo Vidal ha trovato l'accordo con il Barcellona per lasciare da svincolato la squadra catalana e ciò dovrebbe consentirgli nelle prossime ore di diventare un nuovo giocatore dell'Inter, per la gioia di Antonio Conte che così potrebbe avere nuovamente con sé il "guerriero" che è stato uno degli uomini-chiave dei suoi trionfi ai tempi della Juventus. Il centrocampista cileno è destinato a chiudere la sua avventura con il club blaugrana, essendo stato contattato dal neo-allenatore Ronald Koeman il quale gli ha detto che non avrebbe puntato su di lui, come del resto ha fatto con altri calciatori, tra i quali Luis Suarez (nel mirino della Juventus).

Il divorzio tra Vidal e il Barça non sarebbe avvenuto in fretta perché pare vi fossero delle questioni in sospeso da chiarire. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo giorni di trattative, alla fine il 33enne sudamericano avrebbe accettato di rinunciare agli ultimi mesi di stipendio, ottenendo così lo svincolo e la possibilità di trovarsi un'altra squadra a parametro zero. In realtà, sembra che l'ex Bayern Monaco avesse già trovato da tempo un nuovo club pronto ad accoglierlo e si tratterebbe dell'Inter. Conte fin da quando lo scorso anno è approdato sulla panchina nerazzurra avrebbe fatto il nome del cileno per dare quantità e personalità al centrocampo. Dunque, dopo due tentativi andati a vuoto nelle precedenti sessioni di mercato, ora sarebbe arrivato il momento giusto per la fumata bianca.

Arturo Vidal: l'Inter gli garantirebbe un biennale da 6 milioni all'anno

Vidal sarebbe dunque pronto a preparare le valigie per trasferirsi nella Milano nerazzurra e per tornare dopo cinque anni ad essere uno dei protagonisti della Serie A. Il raduno dell'Inter (senza i nazionali) comincia lunedì 7 settembre, ma ovviamente il centrocampista cileno non potrà esservi presente.

Tuttavia, sembra che Conte ormai possa fare il conto alla rovescia per riavere alle proprie dipendenze il mediano sudamericano che dovrebbe garantire un ulteriore salto di qualità (soprattutto in termini di personalità e mentalità vincente) all'organico della Beneamata.

La tabella di marcia dovrebbe vedere l'ormai ex Barcellona in arrivo nel capoluogo lombardo tra martedì 8 e al massimo mercoledì 9 settembre.

A questo punto andrebbe ad apporre la sua firma sul contratto che dovrebbe legarlo all'Inter per due anni con un ingaggio da 6 milioni di euro netti stagionali e anche un'opzione per un terzo anno in nerazzurro. Fatto ciò, potrebbe raggiungere il resto della squadra già in ritiro e riabbracciare Conte per cominciare una nuova esperienza con il suo mentore con il quale ha vinto tanto in Italia.