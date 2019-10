Il campionato sta entrando nel vivo, il mercato di gennaio è temporalmente lontano, ma già le rose di Milan e Inter avrebbero evidenziato alcune necessità che potrebbero essere colmate a fine anno. L'Inter avrebbe bisogno di un centrocampista in più e un attaccante, mentre al Milan si ragionerebbe per costruire una squadra che piaccia al nuovo allenatore Stefano Pioli. Fra i nomi per l'Inter sarebbe spuntato quello del giocatore in scadenza di contratto Mario Gotze del Borussia Dortmund, mentre per il Milan ci sarebbero l'interista Gagliardini e Zeki Celik, terzino destro del Lille.

Gotze per accontentare Conte

All'Inter servirebbe come il pane un giocatore che sia in grado di cambiare le carte in tavola anche subentrando a partita in corso. Servirebbe un titolare importante, un dodicesimo uomo insomma, che sappia dare qualità maggiore alla rosa e alla panchina nerazzurra. Per questo motivo uno dei nomi sul taccuino sarebbe quello del calibro di Mario Gotze, giocatore formidabile e in scadenza di contratto.

L'Inter dei titolari è una squadra fortissima. Brozovic, Sensi e Barella sono un ottimo terzetto di centrocampisti, ma nel momento un cui questi dovessero venire sostituiti, nessuno fino ad ora è stato in grado di alzare l'asticella. Vecino e Gagliardini non sono stati all'altezza quando il livello si è alzato, mentre Borja Valero sembra non essere preso in considerazione da Conte. Per arrivare a Gotze probabilmente servirà una cessione, nonostante il giocatore sia in scadenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Inter

Quella di Gagliardini al Milan potrebbe essere una concreta opzione. A gennaio il giocatore era nel mirino di Lazio e Fiorentina. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Il Milan starebbe pensando a Gagliardini e a Celik

Per il centrocampo rossonero sarebbe spuntata l'ipotesi Gagliardini. Il centrocampista dell'Inter potrebbe trovare i fasti di un tempo con la maglia del Milan addosso.

Maggiore continuità e fiducia potrebbero dare al giocatore nuovi stimoli e potrebbe tornare ad essere quell'atleta che aveva molto impressionato con la maglia dell'Atalanta addosso. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Cifra accessibile per i rossoneri. Per la difesa invece spunterebbe il nome di Zeki Celik, giovane terzino destro del Lille che sta davvero sorprendendo tutti in Francia.

La sua valutazione cresce costantemente partita dopo partita e per il momento si aggira intorno ai 17 milioni. Per arrivare al giocatore turco, il Milan potrebbe cedere Andrea Conti, giocatore che non è tornato più lo stesso dopo il brutto infortunio subito. Anche per l'ex Atalantino si parlerà di doppia cifra per farlo partite, magari con un prestito a gennaio per rilanciare le sue quotazioni prima della cessione in estate.