Due situazioni completamente diverse quelle di Inter e Milan. Le due società milanesi stanno vivendo momenti completamente differenti, coi rossoneri decisamente sotto le aspettative e più indietro rispetto ai cugini nerazzurri. Se da una parte l'Inter potrebbe cercare a gennaio, con la riapertura del mercato, di puntellare la rosa, il Milan potrebbe decidere di effettuare qualche colpo riparatore per cercare di salvare la stagione.

Nel mirino potrebbero esserci quindi il centrocampista Martin Ödegaard e l'attaccante Jay Rodriguez per l'Inter, secondo le voci di mercato, mentre per il Milan si potrebbe puntare all'usato sicuro Ozil e al giovane Dani Olmo per cercare di rilanciare la formazione di Giampaolo.

L'Inter completerebbe la rosa

Secondo qualche addetto ai lavori, questa prima fase dell'Inter ha evidenziato certamente un grande potenziale della formazione di Antonio Conte, ma anche qualche margine di miglioramento in chiave Calciomercato.

A centrocampo i nerazzurri potrebbero avere bisogno di un giocatore che sappia inserirsi nel gruppo e aumentare dunque le scelte a disposizione dell'allenatore. Oltre ai titolari Barella e Sensi, in rosa i soli Gagliardini e Vecino forse potrebbero non essere abbastanza per la lunga stagione che dovrà affrontare l'Inter. Un giocatore in grado di dare il suo contributo, magari anche a partita in corso, potrebbe essere il giovane Martin Ödegaard, centrocampista ventenne di proprietà del Real Madrid, ma in prestito al Real Sociedad con una valutazione intorno ai 20 milioni, secondo il portale transfermarkt.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Inter

Altro ruolo utile alla causa potrebbe essere quello del centravanti. Attualmente nel reparto avanzato sono presenti Politano, Sanchez e Lautaro Martinez, considerati più una seconda punta e Lukaku con il solo Esposito a fare numero in panchina come centravanti. Da queste prime uscite stagionali l'argentino Martinez ha dimostrato di saper giocare certamente anche come prima punta in questa Inter, ma la proprietà potrebbe decidere comunque di effettuare un altro sforzo, andando a prendere magari Jay Rodríguez, attaccante trentenne in forza al Burnley in Premier.

Il Milan potrebbe rinforzarsi con Ozil ma non solo

Capitolo Milan. I rossoneri avrebbero bisogno forse di sistemare la formazione e giampaolizzarla, visto che la società ha dato fiducia all'ex tecnico della Sampdoria. Giocatori funzionali al sistema di Giampaolo sarebbero quindi certamente graditi al tecnico, e magari se sono campioni tanto meglio. E' il caso di Ozil, centrocampista offensivo attualmente all'Arsenal, classe '88 e con voci di mercato che lo spingerebbero verso Milano sponda rossonera.

Il giocatore sarebbe certamente gradito anche alla tifoseria. Altro rinforzo, sempre secondo le ultime voci di mercato, sarebbe Dani Olmo, trequartista ventunenne croato della Dinamo Zagabria con gli occhi di mezza Europa addosso.