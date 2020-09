In questa ultima settimana di mercato, la Juventus potrebbe cercare di fare un ultimo acquisto. Infatti, Fabio Paratici vorrebbe acquistare Federico Chiesa, ma non è facile arrivare all'esterno classe '97. La Juventus per inserire in rosa un nuovo giocatore dovrà necessariamente fare qualche cessione. I principali candidati a lasciare Torino sembrano essere Douglas Costa e Sami Khedira. Al momento, però, non ci sarebbero offerte concrete per il brasiliano. Ovviamente se Douglas Costa non partirà le possibilità che Chiesa approdi alla Juventus sarebbero davvero esigue.

La Juventus potrebbe proporre Douglas Costa alla Fiorentina

La Juventus vorrebbe arrivare a Federico Chiesa, ma prima deve mettere a segno alcune cessioni. In modo particolare, Fabio Paratici starebbe cercando acquirenti per Douglas Costa, acquirenti che al momento non si sarebbero ancora presentati nella sede bianconera. Dunque, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, i Campioni d'Italia potrebbero proporre il brasiliano alla Fiorentina. A quel punto i viola dovrebbero decidere se affidarsi ad un giocatore come Douglas Costa che è fragile muscolarmente e ha un ingaggio elevato. Inoltre, andrebbe valutata anche la posizione dello stesso giocatore. Infatti, Douglas Costa potrebbe non prendere in considerazione l'idea di trasferirsi in Toscana.

Dunque, per ora, la strada per arrivare a Chiesa sembra lastricata di ostacoli, ma nel mercato nulla è impossibile e in questa ultima settimana può succedere davvero di tutto.

Pirlo pensa al campo

Andrea Pirlo e i suoi ragazzi lavorano per prepararsi in vista del match contro il Napoli di domenica 4 ottobre.

Il tecnico bresciano è già proiettato alla gara contro i partenopei come ha spiegato lui stesso su Instagram: "Lavoriamo concentrati in vista di domenica". Andrea Pirlo ha anche sottolineato di aver apprezzato il carattere che la sua squadra ha tirato fuori nel match contro la Roma: "Nei momenti difficili esce fuori il carattere di una squadra".

Nel corso della settimana, la Juventus farà tutte le prove tattiche in vista della gara contro il Napoli e Andrea Pirlo cercherà di capire cosa non ha funzionato contro la Roma. Inoltre, per la partita di domenica 4 settembre, i bianconeri non avranno ancora a disposizione Alex Sandro, Federico Bernardeschi e Matthijs de Ligt. Il brasiliano e il numero 33 juventino torneranno a disposizione dopo la sosta, mentre per rivedere l'olandese bisognerà attendere i primi di novembre. Dunque, per la gara contro il Napoli, Andrea Pirlo dovrà contare sugli stessi uomini che ha avuto a disposizione contro la Roma.