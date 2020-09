Il Calciomercato estivo 2020 è evidentemente condizionato dalla crisi economica che è si è abbattuta in tutta Europa a causa dell'emergenza coronavirus. A parte qualche eccezione in Premier League, gran parte delle società stanno evitando ingenti investimenti, favorendo soprattutto gli scambi. La Juventus ne è la dimostrazione, avendo definito insieme al Barcellona lo scambio Pjanic-Arthur già a fine giugno. La società bianconera sta cercando in questa fase di diminuire il monte ingaggi procedendo con acquisti in prestito con diritto di riscatto (l'ultimo è stato McKennie dallo Schalke 04). I grandi acquisti potrebbero essere rimandati alla prossima stagione.

A dichiararlo il giornale sportivo spagnolo Diario Gol che parla di possibile effetto domino la prossima estate generato da un possibile e clamorosa cessione: quella di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il portoghese potrebbe finire in Inghilterra, mentre lo United lascerà partire con ogni probabilità Paul Pogba. Allo stesso tempo il portoghese alla Juventus sarebbe sostituito da Kylian Mbappé.

Mbappé possibile sostituto di CR7 nel 2021, Ronaldo potrebbe finire allo United

La Juventus potrebbe cedere Cristiano Ronaldo la prossima estate. Nonostante abbia un contratto fino a giugno 2022 con la società bianconera, il portoghese vorrebbe trasferirsi al club che lo ha valorizzato a livello europeo.

Una scelta che arriverebbe per la volontà di CR7 di riportare a grandi livelli il Manchester United. Allo stesso tempo, il sostituto del portoghese alla Juventus potrebbe essere Kylian Mbappé, che vorrebbe lasciare il Paris Saint Germain già da quest'estate. La pandemia da coronavirus ma anche il desiderio del PSG di provare a giocarsi la vittoria della Champions League (sfiorata in agosto) avrebbe portato il giocatore a rimanere in Francia.

Quest'ultimo, però, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e sembra intenzionato a non rinnovare la sua intesa contrattuale. Per questo è molto probabile la sua cessione. Sulla punta francese non ci sarebbe solo la Juventus ma anche altre società importanti come il Real Madrid e il Manchester City.

Suarez e Messi alla Juventus

Diario Gol parla anche del probabile approdo di Suarez alla Juventus. In settimana l'uruguaiano dovrebbe ottenere il passaporto comunitario, necessario per il trasferimento in bianconero. L'uruguaiano potrebbe essere raggiunto la prossima stagione da Leo Messi, che da gennaio 2021 potrà discutere un contratto con una nuova società in quanto va in scadenza a giugno 2021. Di certo si tratta di un mercato attualmente poco attuabile per la Juventus quello descritto da Diario Gol, considerando il bilancio registrato dalla società bianconera a settembre 2020. Più di 70 milioni di euro di passivo finanziario non aiutano ingenti investimenti anche se le società di calcio sperano che già dalla prossima stagione la situazione economica possa migliorare.