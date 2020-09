La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato. Intanto, un primo importante passo è stato fatto raggiungendo l'intesa sulla rescissione consensuale del contratto di Gonzalo Higuain. Si attende solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare quando l'argentino sarà ufficializzato dall'Inter Miami. Il prossimo passo sarà quello di trovare una prima punta. I nomi sono sempre i soliti: si va da Luis Suarez a Edinson Cavani, fino ad arrivare ad Edin Dzeko ed Alvaro Morata. A proposito della punta bosniaca della Roma, nelle ultime ore Repubblica ha lanciato un'indiscrezione in merito ad un possibile scambio che coinvolgerebbe il capitano della Roma con il centrocampista offensivo della Juventus Federico Bernardeschi.

La società di Friedklin è alla ricerca di un esterno dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio di Nicolò Zaniolo. Piace il classe 1994, per questo non è escluso uno scambio fra giocatori. La Roma potrebbe offrire eventualmente anche Cengiz Under come alternativa ad Edin Dzeko, anche se in questo momento per la Juventus sarebbe più utile una prima punta.

Possibile scambio Bernardeschi-Dzeko o Under con la Roma

Come scrive Repubblica, Roma e Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato. Da una parte Dzeko o Under, dall'altra Bernardeschi. Tutto però potrebbe passare dall'eventuale approdo di Arkadius Milik a Trigoria. La Roma, infatti, difficilmente lascerà partire Dzeko. Allo stesso tempo sembra difficile ipotizzare uno scambio fra due esterni come Bernardeschi e Under, considerando l'attuale esigenza della Juventus di arrivare ad una prima punta.

Bisognerà quindi attendere nei prossimi giorni, intanto la Juventus è al lavoro non solo per rinforzare il settore avanzato ma anche per arricchire la mediana. La probabile rescissione consensuale di Sami Khedira potrebbe portare la società bianconera ad investire su almeno un altro mediano. Inoltre, potrebbe lasciare Torino anche Aaron Ramsey, in tal caso i rinforzi per il centrocampo potrebbero essere due.

Piacciono Manuel Locatelli e Rodrigo De Paul

La Juventus è al lavoro per garantire ad Andrea Pirlo degli innesti importanti a centrocampo. In questo momento, i titolari della mediana del nuovo tecnico bianconero sembrerebbero essere Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. Le prime alternative sarebbero Mckennie e Aaron Ramsey.

Serve quindi almeno un altro centrocampista, piace Manuel Locatelli del Sassuolo, valutato circa 25-30 milioni di euro dalla società emiliana. Altro possibile acquisto potrebbe essere Rodrigo De Paul. Quest'ultimo potrebbe arrivare qualora dovesse partire Aaron Ramsey.