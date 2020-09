La Juventus sta ancora lavorando sul mercato a sette giorni dalla fine della sessione estiva. I bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato, nonostante la settimana scorsa sia arrivato Alvaro Morata dall'Atletico Madrid in prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Si è parlato molto di Federico Chiesa e Luis Muriel negli ultimi giorni, ma la Juventus avrebbe messo un altro elemento in cima alla lista degli obiettivi. Si tratta dell'attaccante argentino della Lazio Joaquin Correa, esploso definitivamente con la maglia biancoceleste negli ultimi due anni.

La Juventus punta Correa

L'operazione per portare Correa a Torino è tutt'altro che semplice visto che la Lazio difficilmente lascia partire i propri talenti, a meno che non siano fuori dal progetto. Non è il caso dell'argentino, che ieri contro il Cagliari è sceso regolarmente in campo dal primo minuto al fianco di Ciro Immobile. Il calciatore lo scorso anno ha messo a segno ben nove reti, collezionando due assist in trenta partite di campionato. In un calcio condizionato dalla crisi economica che ha colpito anche questo settore negli ultimi mesi, però, dinanzi ad una proposta congrua non sono esclusi colpi di scena nei prossimi giorni.

Il classe 1994 si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Andrea Pirlo.

Il tecnico bianconero, infatti, vuole variare il proprio modo di giocare, dal 3-5-2 al 3-4-3, passando per il 3-3-4. Con la maglia della Lazio, tra l'altro, Correa ha dimostrato di poter fare la seconda punta in un ruolo che, in bianconero, potrebbe vederlo alternarsi con Dejan Kulusevski, arrivato dall'Atalanta per 40 milioni di euro e già decisivo all'esordio in campionato contro la Sampdoria.

La trattativa con la Lazio per Correa

Come detto, non sarà semplice per la Juventus convincere la Lazio a privarsi di Correa, soprattutto ad una settimana dal termine della sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato da Repubblica, i bianconeri avrebbero avanzato una proposta di prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni di euro, in modo da non andare ad intaccare l'attuale bilancio, già condizionato dalle perdite degli ultimi mesi.

Il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, ci sta riflettendo e si starebbe cautelando bloccando José Callejon, andato in scadenza con il Napoli e ancora svincolato. Non è escluso che nell'operazione possano entrare anche delle contropartite tecniche come Federico Bernardeschi e Daniele Rugani, ai margini del progetto bianconero. I due, tra l'altro, andrebbero a colmare le lacune della Lazio, che sta cercando un difensore di spessore, nonostante l'arrivo di Hoedt.