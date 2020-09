La dirigenza della Juventus prova ad accelerare per portare un nuovo rinforzo alla Continassa da regalare al neo allenatore Andrea Pirlo. Il primo obiettivo sarebbe Joaquin Correa della Lazio, per il quale sarebbe stato proposto lo scambio alla Lazio con l'esterno italiano Federico Bernardeschi. L'altro obiettivo nel mirino dei bianconeri, in alternativa all'argentino biancoceleste, sarebbe Federico Chiesa.

Possibile scambio Correa-Bernardeschi

Fabio Paratici e Pavel Nedved vorrebbero acquistare un nuovo esterno offensivo per rinforzare la rosa bianconera. Dopo aver ceduto Pjanic, Matuidi e nei prossimi giorni probabilmente Khedira, e rinforzato e soprattutto ringiovanito il centrocampo con gli acquisiti di McKennie e Arthur, lo staff dirigenziale bianconero sarebbe pronto a sferrare l'ultimo colpo per l'attacco.

Le intenzioni bianconere sarebbero quelle di comprare uno tra Correa e Chiesa. Per il laziale sarebbe stato già proposto uno scambio con Bernardeschi, con un possibile piccolo conguaglio in favore dei laziali. La Lazio potrebbe cedere. Lotito, però, non fa sconti, soprattutto ad una squadra italiana, e sarebbe fermo sulla richiesta degli 80 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Nel caso in cui la società laziale non volesse una contropartita tecnica, la soluzione potrebbe essere quella di un prestito oneroso ad una cifra intorno ai 10 milioni di euro, con un riscatto obbligatorio a 40/50 milioni.

Commisso sarebbe pronto a trattare la cessione di Federico Chiesa

Rocco Commisso da quando è arrivato alla guida della Viola ha sempre ribadito pubblicamente di voler blindare il talento italiano Chiesa. Tuttavia, nel post partita di Inter-Fiorentina, ha riaperto nuovi scenari sul futuro del calciatore classe 1997.

"Chiesa? Nell'ultima settima tutto è possibile...", le parole del patron viola. Pertanto, si prospetta un fine mercato incandescente sull'asse Torino-Firenze. La Juventus, parallelamente, si starebbe muovendo in uscita per piazzare sul mercato Douglas Costa, sperando di ricavarne un tesoretto da investire sul talento italiano.

Mercoledì, secondo Sport Mediaset, sarebbe in programma un incontro tra le parti per discutere dell'eventuale passaggio di Chiesa in bianconero. La Juventus è fortemente intenzionata a rinforzare il reparto offensivo in modo da non ritrovarsi con la coperta corta come accaduto nella scorsa stagione. Nonostante le diverse operazioni di Calciomercato già portate a termine in questa sessione di mercato, i bianconeri non vorrebbero fermarsi nell'operazione di ringiovanimento e di rinforzo della rosa e nell'ultima settimana proveranno a sistemare ulteriori tasselli.