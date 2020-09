La Juventus, in questa sessione di mercato, starebbe cercando un nuovo centravanti visto che il rapporto con Gonzalo Higuain sembra arrivato alle battute finali. Infatti, stando a quanto riporta Sky Sport, il club bianconero e il Pipita avrebbero raggiunto un accordo economico per la rescissione del contratto. Dunque, la Juventus dovrebbe garantire una buonuscita al bomber argentino. La separazione tra le parti dovrebbe sancirà ufficialmente quando Higuain troverà un accordo definitivo con l'Inter Miami. Mentre la dirigenza della Juventus, oggi 10 settembre, lavorava sulla rescissione di Higuain, la squadra era impegnata nell'allenamento pomeridiano alla Continassa.

Per Andrea Pirlo ci sono buone notizie visto che sono rientrati tutti i nazionali. Per il tecnico della Juventus, però, c'è qualche dubbio in attacco poiché, in vista della gara contro la Sampdoria, non ha ancora un centravanti di ruolo. Pirlo, da questo punto di vista, spera presto di avere buone notizie dal mercato.

La Juventus cerca un centravanti

In attacco, per Andrea Pirlo ci sono ancora alcuni rebus da risolvere visto che al momento il reparto è sprovvisto di un vero e proprio bomber. Inoltre, il tecnico bresciano non ha ancora a disposizione gli infortunati Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Quest'ultimo molto probabilmente dovrà saltare la sfida contro la Sampdoria visto che è rientrato dalla nazionale con un problema muscolare.

Dybala, invece, si era fatto male lo scorso 7 agosto e al momento, la Juventus non ha ancora rivelato se il giocatore ha rirpeso ad allenarsi con i compagni. Dunque, al momento, i giocatori a disposizione di Pirlo nel reparto offensivo sono: Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski, Marko Pjaca e Douglas Costa.

Questi ultimi due, però, sono da considerarsi calciatori in uscita. Dunque, ad oggi, Pirlo non ha un centravanti di ruolo e per questo motivo dovrà cercare qualche nuova soluzione, a meno che dal mercato non arrivi qualche buona notizia. Inoltre, il tecnico bresciano fin da subito aveva confidato di non puntare su Gonzalo Higuain.

Adesso le strade della Juventus e del Pipita dovrebbero separarsi e Paratici dovrà trovare un suo sostituto. I nomi in lizza per il ruolo di 9 dei Campioni d'Italia dovrebbero essere Luis Suarez e Edin Dzeko. Per quanto riguarda gli altri reparti la situazione fortunatamente è ben diversa. In difesa, l'allenatore della Juventus potrà contare nuovamente su Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Entrambi sono in lizza per sostituire l'infortunato Matthijs De Ligt. Anche a centrocampo ci sono più soluzioni visti gli arrivi dei nuovi acquisti Arthur e McKennie che andranno ad unirsi ai veterani Bentancur, Rabiot e Ramsey.

Venerdì 11 settembre la Juventus si allenerà al mattino

Nella giornata di domani 11 settembre, la Juventus proseguirà la preparazione e la squadra di ritroverà al JTC per svolgere un allenamento mattutino.

Adesso la speranza dei tifosi bianconeri è che presto alla Continassa si materializzi un nuovo bomber che possa prendere il posto di Gonzalo Higuain.