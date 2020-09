Dal 19 al 21 settembre Premier League in campo per la seconda giornata. Si comincia con il consueto anticipo del sabato alle 13:30 (Everton-Wba) per finire con l’altrettanto tradizionale Monday Night del lunedì (Wolverhampton-City). Domenica il match clou Chelsea-Liverpool. Partite in tv su Sky.

Anche per questa stagione il campionato nazionale più seguito al mondo è dunque un’esclusiva di Sky Sport, con Sky Sport Football canale di riferimento per gli appassionati. Ricordiamo che gli stessi contenuti sono accessibili anche sul digitale terrestre, in questo caso sul canale Sky Sport Uno. Tutta la Premier League è inoltre disponibile in diretta streaming su Sky Go.

Di seguito il calendario della seconda giornata con gli orari delle partite.

Calendario e orari 2^ giornata Premier League

Sabato 19 settembre, alle 13:30, Everton-West Bromwich Albion a Goodison Park aprirà le danze del secondo turno. I Toffees di Ancelotti andranno in cerca di conferme dopo la bella vittoria al debutto sul campo del Tottenham (0-1), mentre la neopromossa Wba è partita con una sonora sconfitta casalinga per mano del Leicester (0-3).

Il programma proseguirà alle 16:00 ad Elland Road con il confronto tra matricole Leeds-Fulham. Gli ambiziosi padroni di casa allenati da Bielsa sono reduci dalla quasi impresa sul campo del Liverpool campione d’Inghilterra, al quale si sono arresi soltanto nel finale per 4 a 3.

Alle 18:30 sarà la volta di Manchester United-Crystal Palace, seguita alle 21:00 dal derby londinese Arsenal-West Ham che completerà gli appuntamenti del sabato.

Chiude il City di Guardiola

Le ostilità riprenderanno domenica 20 settembre alle ore 13:00 con Southampton-Tottenham, mentre alle 15:00 si giocherà Newcastle-Brighton a precedere la gara più attesa della giornata: Chelsea-Liverpool alle 17:30 (diretta tv Sky Sport Football, streaming su Sky Go e anche su Now Tv).

Poi, alle 20:00, Leicester-Burnley sarà l’ultimo incontro della Premier League in programma domenica.

Il turno sarà infine chiuso da un doppio appuntamento in programma per lunedì 21 settembre: Aston Villa-Sheffield United alle 19:00 e Wolverhampton-Manchester City alle 21:00. Avendo posticipato il match della prima giornata, per i Citizens di Pep Guardiola sarà la prima partita ufficiale dopo la grande delusione subita nella recente ultima Champions.

Chelsea-Liverpool il clou

Domenica sera a Stamford Bridge, senza pubblico come in tutti gli altri impianti inglesi, la sfida di cartello tra Chelsea e Liverpool. I Blues hanno investito tanto sul mercato per puntare in alto e alla corte di Frank Lampard sono tra gli altri arrivati Thiago Silva, Hakim Ziyech e Ben Chilwell. Dopo il successo all’esordio in casa del Brighton (1-3) per i londinesi ecco allora subito un primo test probante sullo stato di riduzione del gap con le più accreditate per il titolo.

Campioni d’Inghilterra in carica, i Reds di Jurgen Klopp nel turno precedente hanno faticato assai per piegare il Leeds, riuscendoci solo a un paio di minuti dal novantesimo grazie a un rigore realizzato da Salah.

Autore di una complessiva tripletta l’attaccante egiziano del Liverpool è così subito salito in testa alla classifica marcatori, per ora inseguito da Jamie Vardy due volte a segno nel match vinto domenica scorsa dal suo Leicester (3-0) contro il West Bromwich.