La Serie A è pronta a ripartire per la stagione 2020-2021 a poche settimane dalla chiusura dell'annata precedente, terminata il 2 agosto. Con il calciomercato ancora in corso, gli allenatori nei vari ritiri stanno già cominciando a preparare le squadre che sabato 19 e domenica 20 settembre inizieranno le rispettive avventure nel campionato italiano.

Molte attenzioni saranno rivolte all'esordio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: il nuovo tecnico bianconero debutterà contro la Sampdoria dell’esperto Ranieri. La Roma del nuovo proprietario Friedkin sarà di scena a Verona. Fra gli allenatori che in questi mesi hanno cambiato squadra, ci saranno Di Francesco al Cagliari, Maran al Genoa, Giampaolo al Torino e Liverani al Parma.

Date, orari e canali Tv della 1ª giornata di Serie A

La prima giornata di Serie A scatterà sabato 19 settembre alle ore 18 con Fiorentina-Torino allo stadio Franchi di Firenze. Non ci sarà il pubblico - come previsto dalle regole anti-contagio da coronavirus - dunque sarà possibile seguire i match solo dalla televisione. La sfida tra viola e granata andrà in onda su Sky. Invece il match delle 20:45 Hellas Verona-Roma, con Juric che sfiderà Fonseca, sarà in diretta su Dazn.

Domenica 20 settembre il calendario prevede alle 12:30 Parma-Napoli con Liverani che proverà a fare lo sgambetto a Rino Gattuso. Alle 15 l'unica gara in programma sarà Genoa-Crotone: Maran terrà a battesimo Stroppa che sarà l'apripista delle neopromosse, visto che le prime partite nel massimo campionato di Benevento e Spezia sono slittate di dieci giorni.

Alle 18 sarà "partita del cuore" per Di Francesco che con il Cagliari debutterà contro la sua ex squadra, il Sassuolo. Juventus-Sampdoria è in programma allo Stadium domenica 20 settembre alle 20:45. La prima di Pirlo sarà contro il navigato Ranieri, una sfida generazionale. Lunedì 21 settembre alle 20:45 il primo turno si chiude parzialmente con Milan-Bologna.

Per quanto riguarda la programmazione tv, tutte le gare saranno su Sky tranne quelle di Parma, Genova e Verona.

Le gare di Serie A del 30 settembre

Tre partite della prima giornata di Serie A sono state rinviate per per permettere ad Inter, Atalanta e Spezia di recuperare le forze, avendo concluso la stagione ad agosto inoltrato.

Mercoledì 30 settembre alle ore 18 il Vigorito riabbraccerà il massimo campionato con Benevento-Inter. In contemporanea, giornata storica per lo Spezia che per la prima volta giocherà in Serie A e lo farà sul campo dell'Udinese.

Il primo turno si chiuderà con il big-match Lazio-Atalanta. La terza e la quarta dell'ultimo campionato si sfideranno per capire fin da subito se potranno ancora sognare in grande come hanno fatto l'anno scorso per lunghi tratti. Queste tre sfide saranno in diretta su Sky.