Di nuovo in campo dopo appena un mese e mezzo, nel weekend del 19-20 settembre la Serie A riparte. Per aprire un torneo carico di incognite. Senza tifosi negli stadi almeno fino a metà ottobre, partite in tv su Sky e Dazn. La 119^ edizione del massimo campionato (l'89^ a girone unico) prenderà il via nel tardo pomeriggio di sabato 19 settembre da Firenze con una classica del calcio italiano: Fiorentina-Torino. Partita che segnerà il debutto ufficiale di mister Giampaolo sulla panchina granata. In serata il secondo appuntamento della giornata sarà con Verona-Roma.

Domenica altri quattro match, solo a fine mese i rimanenti quattro che vedranno impegnate le squadre che, per ragioni diverse, hanno chiesto e ottenuto di posticipare il proprio debutto.

A seguire il calendario della prima giornata con la programmazione televisiva di tutte delle partite.

Calendario 1^ giornata Serie A in tv

La Serie A 2020/21 sarà aperta dunque da Fiorentina-Torino, sabato 19 settembre alle ore 18, in diretta tv su Sky (canale Sky Sport Serie A); alle 20:45 Verona-Roma sarà invece visibile su Dazn.

Domenica 20 settembre il programma proseguirà con Parma-Napoli alle 12:30 e Genoa-Crotone alle 15 entrambe su Dazn. Contro gli azzurri di Gattuso prima panchina con il Parma per mister Liverani. Mentre nel match in programma sotto la Lanterna il Crotone comincerà la terza avventura in Serie A della propria storia.

Su Sky, invece, si potranno seguire le due partite che completeranno la domenica di campionato: Sassuolo-Cagliari alle 18, una sfida molto interessante con Eusebio Di Francesco che tornerà a Reggio Emilia da ex, e poi Juventus-Sampdoria alle 20:45.

Juve-Samp su Sky

Il posticipo serale Juventus-Sampdoria, domenica 20 settembre in diretta tv Sky e in diretta streaming su Sky Go alle 20:45, inaugura l’era Andrea Pirlo alla Juve e lancia l’assalto bianconero al decimo titolo consecutivo. Alla sua prima panchina in assoluto Pirlo avrà come dirimpettaio Claudio Ranieri, il decano degli allenatori in Serie A.

Sempre su Sky, lunedì 21 settembre alle 20:45, un’altra classica del campionato come Milan-Bologna chiuderà questa prima parte della giornata d’esordio. I rossoneri di Pioli scenderanno in campo tre giorni dopo l’importante match di Dublino contro lo Shamrock Rovers per i preliminari di Europa League.

I posticipi del 30 settembre

Il calendario della prima giornata si chiuderà poi solo mercoledì 30 settembre. Con Benevento-Inter e Udinese-Spezia alle 18:00 e Lazio-Atalanta, in ultimo, alle 20:45. Tutte visibili su Sky.

I nerazzurri di Conte riprenderanno dunque la corsa sulla Juve dallo Stadio Ciro Vigorito, casa del Benevento che si riaffaccia sulla ribalta della Serie A per la seconda volta nella sua storia. Mentre alla Dacia Arena di Udine sarà una giornata storica vera e propria per lo Spezia alla sua prima partita assoluta in massima divisione dopo 114 anni dalla fondazione. La sfida da Champions tra i biancocelesti di Inzaghi e i nerazzurri di Gasperini è ovviamente il big match della prima giornata.