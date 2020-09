La Juventus sta preparando il match di campionato contro la Roma. I bianconeri giocheranno all'Olimpico di Roma domenica 27 settembre alle ore 20:45. Il tecnico Andrea Pirlo dovrebbe avere tutti a disposizione, escluso l'infortunato Alex Sandro. Arrivano infatti buonissime notizie dall'infermeria per quanto riguarda la situazione fisica di Paulo Dybala. L'argentino è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e già nella giornata di mercoledì 23 settembre ha svolto l'intera seduta d'allenamento insieme ai suoi compagni. Dovrebbe quindi essere convocato per la trasferta di Roma, anche se difficilmente partirà titolare.

Il tecnico Andrea Pirlo dovrebbe infatti confermare gli uomini che hanno vinto contro la Sampdoria domenica 20 settembre. L'unica novità rispetto alla prima giornata di campionato potrebbe essere l'inserimento di Rodrigo Bentancur, che potrebbe essere preferito a Weston McKennie. Dovrebbe quindi essere confermato titolare anche Frabotta sulla fascia sinistra.

Possibile convocazione per Dybala

Paulo Dybala dovrebbe far parte della spedizione per Roma. Difficilmente però Pirlo lo rischierà dall'inizio, probabile che venga inserito a partita in corso per dargli l'opportunità di ritrovare la confidenza con le partite ufficiali. Intanto non ci sono novità sul possibile rinnovo della punta argentina, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

Il suo agente Antun dovrebbe rimanere a Torino fino a metà ottobre, probabilmente si attenderà la fine del mercato per un incontro fra dirigenza e giocatore. Si parla di un possibile rinnovo di contratto da 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025. L'argentino sarebbe infatti partito da una richiesta superiore ai 15 milioni ma le difficoltà economiche dovute all'emergenza coronavirus potrebbe portare il giocatore a diminuire le pretese economiche.

Roma-Juventus, Kulusevski e Cristiano Ronaldo in attacco

Non solo Dybala, anche Alvaro Morata potrebbe rimanere in panchina nel match Roma-Juventus. Andrea Pirlo dovrebbe dar fiducia al 3-5-2 visto contro la Sampdoria. In avanti Cristiano Ronaldo dovrebbe essere affiancato da Kulusevski, che ha esordito in bianconero con il gol dell'1-0 contro la squadra allenata da Claudio Ranieri.

Si discute in questi giorni della possibilità di uno spostamento dello svedese nel ruolo di mezzala dal momento in cui Pirlo avrà a disposizione anche Paulo Dybala e Alvaro Morata. Fra l'altro nelle ultime ore si parla di una possibile cessione di Douglas Costa. Il brasiliano potrebbe essere sostituito da Federico Chiesa. Il nazionale italiano difficilmente arriverà a Torino per fare panchina. Per Pirlo quindi potrebbe esserci l'imbarazzo della scelta in questa stagione.