Roma-Juventus è l’incontro di maggiore interesse del secondo turno di campionato. La sfida in programma domenica 27 settembre allo stadio “Olimpico” di Roma si svolgerà con il mercato ancora aperto e quindi con gli organici delle due contendenti ancora suscettibili di variazioni sia in entrata che in uscita.

Tra i padroni di casa tiene banco il caso Dzeko, con il bosniaco che sembrava diretto proprio alla Juventus prima che i bianconeri scegliessero Morata come successore del partente Higuain. Nell’esordio in campionato contro l’Hellas Verona il centravanti è rimasto in panchina per tutto l’incontro proprio in attesa del trasferimento - poi saltato - a Torino e questa è stata una delle cause della sterilità offensiva evidenziata dai giallorossi, che hanno peccato di concretezza nonostante le varie occasioni da rete create durante la gara.

Il pareggio senza reti ottenuto sul campo, si è poi trasformato in una sconfitta 0-3 a tavolino, risultato che farà bene al morale dei giallorossi.

I bianconeri invece, nel debutto stagionale, hanno superato senza particolari problemi la Sampdoria per 3-0. La prima gara di Andrea Pirlo alla guida della formazione campione d’Italia in carica si è dunque rivelata un successo sia nel risultato che nel gioco, quest’ultimo è stato caratterizzato dal possesso della palla, dalla pressione alta e dal tentativo di recupero immediato dopo la perdita della sfera. Buona la prima dunque per il nuovo tecnico bianconero, anche se bisogna sottolineare la differenza di valori rispetto alla compagine ligure.

I possibili schieramenti di Roma-Juventus, in programma domenica 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Olimpico” di Roma, valida per la 2^ giornata della Serie A 2020/2021, non vedranno fra i protagonisti diversi elementi degli organici a disposizione di Fonseca e Pirlo.

Qui Roma

La Roma dovrebbe affrontare i bianconeri affidandosi al 3-4-2-1 e a Mirante destinato a vincere nuovamente il ballottaggio con Pau Lopez per il ruolo di portiere titolare.

Nel reparto arretrato non ci sarà l’acciaccato Fazio, mentre il nuovo acquisto Kumbulla dovrebbe trovare il suo esordio in giallorosso.

Ai lati dell’ex giocatore del Verona dovrebbero esserci Mancini e Ibanez.

In mezzo al campo Diawara e Veretout dovrebbero giocare dal primo minuto con Karsdorp favorito su Bruno Peres e Santon per un posto sulla fascia destra e Spinazzola titolare indiscusso sulla sinistra.

Nel reparto avanzato sono molte le assenze che deve gestire il tecnico dei capitolini.

Oltre a Zaniolo, che ne avrà per parecchi mesi in seguito alla rottura del legamento riportata nella gara della nazionale in Olanda, non saranno della partita anche Pastore e Perotti. Sulla linea dei trequartisti dovrebbero quindi scendere in campo Pellegrini e Mkhitaryan mentre Kluivert e Pedro sembrano destinati alla panchina a causa del ritardo di condizione. La punta centrale dovrebbe essere capitan Dzeko, al rientro dopo la panchina di Verona e il mancato trasferimento alla Juventus.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe giocare con il 3-5-2, anche se il modulo potrebbe variare nel caso venisse schierato dal primo minuto il nuovo acquisto Morata.

Davanti a Szczesny la linea difensiva non può contare su De Ligt, operatosi alla spalla e il cui rientro dovrebbe avvenire a novembre.

Il reparto dovrebbe quindi essere lo stesso visto all’opera nella prima giornata contro la Sampdoria cioè quello formato da Danilo, Bonucci e Chiellini.

A centrocampo non ci saranno Alex Sandro e Bernardeschi, ancora alle prese con i rispettivi acciacchi da smaltire, mentre Arthur e Betancur sembrano destinati alla panchina. Le corsie laterali dovrebbero essere presidiate da Cuadrado e Frabotta, favorito su De Sciglio per una maglia da titolare, mentre in mezzo al campo dovrebbero trovare spazio Rabiot, McKennie e Ramsey, con quest’ultimo che dovrebbe agire più avanzato quasi in posizione di trequartista.

In attacco Dybala ha smaltito il problema muscolare accusato nell’ultima gara della scorsa stagione e dovrebbe rientrare tra i convocati senza tuttavia essere schierato dal primo minuto.

Dall’inizio dovrebbe esserci quindi la conferma della coppia formata da Kulusevski e Ronaldo, anche se non è da escludere la presenza dal primo minuto di Morata, che però causerebbe l’esclusione di un centrocampista, con conseguente cambio del modulo di partenza.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Pau Lopez, Cristante, Bruno Peres, Calafiori, Santon, Villar, Kluivert, Pedro, Carles Perez, Antonucci. Allenatore: Fonseca.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Ramsey, Frabotta; Kukusevski, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Rugani, De Sciglio, Arthur, Bentancur, Douglas Costa, Vrioni, Portanova, Dybala, Morata.

Allenatore: Pirlo.