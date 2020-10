La splendida vittoria contro il Benevento potrebbe rendere il mercato dell'Inter meno ''ansioso'' in questi ultimi giorni di trattative. I nerazzurri contro il Benevento hanno largamente convinto e in parte lo hanno fatto anche contro la Fiorentina alla prima di campionato. Il Calciomercato estivo riserva sempre delle grandi opportunità, una di queste potrebbe portare il nome di Marcos Alonso. Inoltre, Skriniar, titolare contro il Benevento, sarebbe stato tolto dal mercato, così come Andrea Ranocchia. Improbabile ormai la pista legata a Gervinho.

L'opportunità Marcos Alonso

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato l'Inter potrebbe sfruttare esclusivamente delle occasioni last minute.

Marcos Alonso potrebbe diventare di nuovo un obiettivo dei nerazzurri visto il rapporto non troppo idilliaco con Frank Lampard. Nel ruolo specifico l'Inter è sufficientemente coperta, basta pensare ad Hakimi, Ivan Perisic, Ashley Young, Danilo D'Ambrosio, Aleksandar Kolarov e al probabile arrivo di Matteo Darmian, però se ci fosse l'occasione di migliorare qualitativamente la rosa, certamente i dirigenti interisti non si lascerebbero scappare M. Alonso. Nella partita il Tottenham di Mourinho lo spagnolo non è stato portato neanche in panchina, questo potrebbe essere un ulteriore indizio di come l'esterno sia finito ai margini progettuali del team. Antonio Conte è da sempre un grande estimatore di Marcos Alonso e se tutto andrà nel verso giusto non mollerà certamente la presa.

Nella passata stagione, Marcos Alonso è stato protagonista con la maglia del Chelsea di 18 partite e quattro reti in Premier League, quattro presenze senza mai andare a segno in FA Cup, due presenze e nessuna rete in League Cup e cinque partite senza mai andare in gol nell'ultima edizione della Champions League.

Skriniar non dovrebbe essere ceduto

Per quanto riguarda Skriniar, autore di una buona prova contro il Benevento, non ci sarebbero stati più colloqui con il Tottenham e questo lascerebbe intuire una sicura permanenza dello slovacco in maglia nerazzurra anche per la stagione ormai in corso. Conseguentemente l'Inter avrebbe stoppato la ricerca del difensore centrale e raffreddato le piste che portavano a Nikola Milenkovic e Chris Smalling, anche per questo motivo sarebbe stato tolto dal mercato Andrea Ranocchia.

Per quel che concerne il reparto offensivo, sarebbero minime le possibilità di poter vedere Gervinho in maglia nerazzurra, a meno di cessioni che consentano l'acquisto del calciatore in forza al Parma.