"Con Pereira il mercato in entrata lo considero chiuso": queste le parole rilasciate da Igli Tare a margine dell'uscita dei gironi di Champions League. Eppur qualcosa si muove. La difesa di Simone Inzaghi sta perdendo un pezzo dopo l'altro e urgono rinforzi. Luiz Felipe, Vavro, e, molto probabilmente Radu, sono ai box. Bastos è vicinissimo alla Turchia e Hoedt non ancora in lista. Serve un difensore, giovane, da inserire in lista senza problemi di cessioni, che sia un buon prospetto per il futuro da far crescere all'ombra di Acerbi. Fanpage riporta un possibile colpo dell'ultima ora che potrebbe essere Malang Sarr, difensore classe '99 in forza al Chelsea.

I dettagli della trattativa

Era stata una pista battuta a luglio e poi naufragata nel mare del mercato. Ora può tornare di moda nelle ultime ore. Malang Sarr e la Lazio: una storia che potrebbe non aver avuto fine in estate. Il difensore francese, finita la scorsa stagione senza rinnovare con il Nizza, era senza contratto e si è accasato al Chelsea. I blues però non lo considerano utile all'attuale progetto di Lampard, preferirebbero cederlo in prestito per farlo crescere e fargli fare esperienza in un campionato importante. Lo hanno preso a zero, non sarebbe un problema privarsene per un anno. La Lazio può diventare un'opzione dell'ultima ora: i rapporti con l'agente del giocatore, Federico Pastorello, sono ottimi.(sta curando contemporaneamente la cessione di Bastos).

L'unico ostacolo alla trattiva, oltre al tempo che scarseggia, sarebbe la formula: il Chelsea vorrebbe cedere il giocatore solamente il prestito secco, mentre la Lazio chiederebbe l'inserimento di un'opzione d'acquisto. Un diritto di riscatto che i Blues vorrebbero fissato, nel caso, a 20 milioni e che Lotito e Tare vorrebbero abbassare almeno a 15.

Il discorso rimane aperto, le parti si stanno confrontando: sarà Malang Sarr il tormentone degli ultimi giorni di mercato della Lazio?

Le caratteristiche tecniche di Sarr

Potrebbe esserci l'Italia nel futuro di Malang Sarr. Il giovane difensore francese è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio transalpino e attualmente milita nel Chelsea.

Mancino naturale, tatticamente parlando è un elemento molto duttile: può disimpegnarsi egregiamente come centrale di sinistra sia in una difesa a tre che in una a quattro, e, all'occorrenza, ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Nello scacchiere di Inzaghi, insomma, si giocherebbe il posto con il veterano Radu. Fa della potenza fisica la caratteristica principale del suo gioco, ma non disdegna lettura del gioco e costruzione della manovra. La Lazio sta ricercando esattamente questo profilo, chissà che non sia lui il rinforzo per la difesa di Inzaghi nelle ultime ore.