Da quando la Elliott Management Corporation ha preso il controllo del club e ha delineato la nuova dirigenza, i rossoneri hanno ampiamente implementato una politica di mercato improntata sull'ingaggio di giocatori giovani. Tale strategia è finalizzata al risanamento dei bilanci societari e alla nascita di un progetto a lungo termine che permetta al Milan di tornare ai fasti di un tempo. In tal senso ci sarebbero due nuovi obiettivi per la dirigenza rossonera: il croato Lovro Majer e il brasiliano del Palmeiras Gabriel Veron.

Calciomercato Milan, interesserebbe il 'nuovo Modric'

Secondo Calciomercato.com, Lovro Majer potrebbe essere il prossimo giocatore su cui il club sceglierà di concentrare le proprie risorse economiche.

Majer è uno dei talenti più apprezzati del calcio croato ed è descritto come un moderno centrocampista, aggressivo ma anche in grado di partecipare alla manovra offensiva con gol e assist. Questo è il motivo per cui in Croazia è paragonato a Luka Modric, uno dei migliori giocatori nella storia della Croazia e recente vincitore del Pallone d'Oro. Diversi altri club come Borussia Dortmund, Fiorentina, Leeds, Valencia e Siviglia avrebbero chiesto informazioni sul 22enne. Attualmente è sotto contratto con la Dinamo Zagabria fino al 2023 ma è pronto per una nuova sfida in un campionato più competitivo, quindi potrebbe lasciare il proprio club nella finestra di mercato invernale. Gli osservatori del Milan lo hanno seguito nella partita tra Dinamo-Feyenoord in Europa League con grande attenzione.

Milan, Gabriel Veron possibile nuovo obiettivo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Milan è tra i club interessati all'acquisto della promessa del Palmeiras Gabriel Veron. Il brasiliano ha esordito in prima squadra il 28 novembre 2019 quando aveva solo 17 anni, una settimana dopo ha segnato due volte e ha fornito un assist in una vittoria casalinga per 5-1 sul Goiás, diventando il secondo giocatore più giovane a segnare per il club.

Veron ha recentemente firmato un nuovo contratto, un accordo che durerà fino al 2025 e con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. L'esterno sarebbe stato seguito da Juventus, Milan e Roma in particolare ai Mondiali U17 nel 2019 e il suo nome non è scomparso dai radar di quei club. Il report aggiunge che Juve e Napoli avrebbero recentemente chiesto informazioni sul talento 18enne, il quale sarebbe seguito da vicino anche da Barcellona, ​​Lione, Manchester City, Rennes e Siviglia.

Nonostante questo, la dirigenza del Palmeiras non ha ancora avviato nessuna trattativa ufficiale, ma l'idea dei club italiani interessati sarebbe quella di aspettare la prossima estate.