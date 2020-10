Inter e Torino potrebbero essere protagoniste di queste ultime ore di Calciomercato. Le due società hanno ancora qualche discorso in sospeso, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. Interessi che potrebbero anche intrecciarsi. I nerazzurri, infatti, vogliono cercare di sfoltire la rosa, cedendo quegli elementi che non rientrano nei piani del tecnico Antonio Conte. Tra questi c'è il centrocampista portoghese Joao Mario, lasciato ai margini della rosa ed escluso anche dalla preparazione per la nuova annata. Su di lui avrebbe messo gli occhi proprio il Toro che sta cercando rinforzi in mezzo al campo, adatti al 4-3-1-2 dell'allenatore Marco Giampaolo.

Torino su Joao Mario

Il futuro di Joao Mario sarà sicuramente lontano dall'Inter. Il centrocampista portoghese è tornato dal prestito alla Lokomotiv Mosca, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. In queste settimane non si è mai allenato con la formazione nerazzurra perché non rientra nel progetto tecnico di Conte. Il club che avrebbe mostrato maggiore interesse nelle ultime ore sarebbe stato il Torino.

I granata sono alla ricerca di centrocampisti per alzare il livello del reparto, sia a livello tecnico che di esperienza internazionale. L'arrivo di Marco Giampaolo ha portato all'introduzione del nuovo modulo 4-3-1-2, dunque servono calciatori duttili, in grado di giocare sia sulla trequarti sia come mezzala.

Joao Mario si sposerebbe appieno con queste esigenze. Nella scorsa stagione, con la maglia della Lokomotiv, il 27enne lusitano ha disputato 18 partite nel campionato russo, mettendo a segno una rete e fornendo quattro assist.

Inter e Torino: potrebbe esserci uno scambio Joao Mario-Izzo

Inter e Torino starebbero dunque trattando per il trasferimento di Joao Mario all'ombra della Mole.

Il portoghese sarebbe perplesso su un eventuale passaggio in granata, e per questo motivo le parti sarebbero al lavoro per convincerlo. Si starebbe discutendo anche della formula dell'accordo, che dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Secondo Tuttosport, inoltre, si starebbe parlando anche della possibilità di inserire nella trattativa il cartellino di Armando Izzo. Il difensore è stato relegato in panchina da Giampaolo, non essendosi adattato alla difesa a quattro. A Milano, invece, tornerebbe nel suo ruolo naturale, quello di centrodestra di una retroguardia a tre, come alternativa a D'Ambrosio e Milan Skriniar. Quest'ultimo potrebbe anche diventare il principale sostituto di Stefan de Vrij al centro della difesa.