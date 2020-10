Continua lo stato d'emergenza in casa Milan. I rossoneri a poche ore dalla vittoria in Portogallo scendono in campo nuovamente contro lo Spezia. La vittoria del Milan contro il Rio Ave resterà nella storia, in primis per il passaggio ai gironi di Europa League, poi per l'incredibile serie di rigore ed in fine per un gruppo di giovani giocatori, quasi debuttanti, che hanno messo l'anima e stanno formando un gruppo con la mentalità vincente. In campionato il Milan è reduce da un doppio 2 - 0. Vittoria del Milan a Crotone con Kessiè e Brahim Diaz a segno. Con lo stesso risultato lo Spezia ha battuto l'Udinese alla Dacia Arena.

Ancora fermi dal covid19 Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte. Assenti per infortunio Romagnoli, Musacchio, Conti e Ante Rebic. In forte dubbio la presenza di Frank Kessiè uscito malconcio dalla trasferta di coppa. In attacco si contendono una maglia da titolare il giovane Colombo e Leao. A centrocampo Tonali e Krunic dovrebbero entrambi partire dal primo minuto. Confermati i trequartisti e il blocco difensivo. Prima convocazione per il nuovo acquisto Hauge che, viste le ottime condizioni fisiche, probabilmente troverà spazio a partita in corso.

Lo Spezia affronta la trasferta di San Siro a testa alta dopo la convincente vittoria di Udine.

La doppietta di Galabinov lancia il bulgaro tra i primi della classifica cannonieri. Anche nello Spezia ci sono da segnalare delle assenze tra cui quelle di Mattiello e Deiola oltre al portiere olandese Zoet. Nello Spezia non dovrebbe partire titolare Pobega. Il giocatore in prestito dal Milan si gioca la maglia con Ricci.

In attacco il tridente sarà guidato da Galabinov con Verde e Gyasi.

Milan: la lista dei giocatori convocati da Stefano Pioli

Portieri: A.

Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Leão, Hauge, Maldini.

I giocatori dello Spezia scelti da Vincenzo Italiano:

Portieri: Krapikas, Rafael, Desjardins.

Difensori: Marchizza, Sala, Bastoni, Chabot, Erlic, Dell'Orco, Vignali.

Centrocampisti: Acampora, Mora, Ricci, Agoumé, Bartolomei, Estevez, Maggiore, Pobega.

Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli

Le quote di Milan - Spezia, vige il fattore campo

Nonostante le numerose assenze e la stancante trasferta Portoghese, il Milan è nettamente favorito per bookmakers italiani. La vittoria dei rossoneri è quotata intorno all'1,40. Uno storico pareggio è dato a 5 mentre una vittoria in trasferta per gli spezzini è quotata 8.50. Stando a vedere cosa propongono le quote per Milan - Spezia, si osserva che l'over 2,5 è dato a 1,63. Sconsigliata come giocata vedendo l'andamento delle quote che prevedono meno di 3 gol al rialzo.

Colombo e Rafael Leao sono accreditati alla realizzazione di un gol con la quota inferiore rispetto a tutti gli altri giocatori: 4,75. Un gol del bomber spezzino Galabinov è dato a 11.