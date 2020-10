Ritorna il calcio di club. Un ritorno con il botto che vede in scena Inter e Milan in un derby dallo spirito 'particolare'. Quando si pensa al derby della Madonnina la mente corre verso i ricordi di un San Siro tutto esaurito, con le coreografie e le tifoserie che si contendono anche nel tifo il derby cittadino. Solitamente Milano si ferma per qualche ora per celebrare il derby. Oggi (sabato 17 Ottobre) alle ore 18 il derby si inscenerà in un San siro praticamente vuoto, solo mille i fortunati 'spettatori' e in una Milano con il terrore di doversi fermare, ma questa volta non per il derby. La curva dei contagi da Covid19 è preoccupante.

A Milano in particolare e lo spauracchio del lockdown è dietro l'angolo. Assenti Covid19 nell'Inter: Radu, Skriniar, Young, Gagliardini, Nainggolan. Assente anche Sensi per squalifica. In forte dubbio Bastoni che qualora il tampone risultasse negativo potrebbe aggregarsi al resto del gruppo. Perisic in forse dopo un leggero infortunio con la nazionale. Antonio Conte si trova a dover far scelte quasi obbligate. Difesa a tre con D'Ambrosio a destra, De Vrij centrale e Kolarov sulla sinistra, Hakimi a destra nel centrocampo dove centralmente ci saranno: Barella, Brozovic e Vidal. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez. L'unico dubbio riguarda l'esterno sinistro di centrocampo, il ruolo dovrebbe vedere Perisic titolare; in alternativa si alzerà Kolarov e Ranocchia giocherà nel pacchetto difensivo.

Il Milan di Stefano Pioli oggi è squadra ospite a San Siro. Il Milan vittorioso contro lo Spezia nell'ultima di campionato.

In testa a punteggio pieno in campionato dopo 3 partite. Il Milan vittorioso anche in coppa ai rigori contro il Rio Ave guadagnandosi i gironi di Europa League e in tutte le partite ufficiali della stagione 2020/2021. Pioli tra i convocati ritrova finalmente Romagnoli ed Ibrahimovic. Il capitano rossonero farà il suo esordio in campionato dato che sia Gabbia che Leo Duarte sono ancora positivi al Covid.

Gli esterni difensivi saranno Calabria e Theo Hernandez, torna però tra i convocati Andrea Conti. A centrocampo la coppia Kessiè - Bennacer con Tonali pronto a vivere il suo primo derby, ma inizialmente dalla panchina. Nei 3 trequartisti ci saranno Calhanoglu e due tra Castillejo, Saelemaekers e Reafael Leao vista l'assenza di Rebic. Punta in attacco: Ibrahimovic.

È tempo di Derby. Carica, rossoneri! Siete pronti? 👊🔴⚫ #InterMilan #SempreMilan #WeThePassion pic.twitter.com/FNYo6VfI2v — AC Milan (@acmilan) October 17, 2020

Inter - Milan un derby virtuale

Entrambe le società milanesi hanno tra i loro sponsor la casa di produzione di videogame americana EA Sports.

Il gioco di punta FIFA21 vede in esclusiva la presenza dei neroazzurri e dei rossoneri. A sfidarsi a distanza Alessandro Bastoni e Theo Hernandez. Per il difensore interista, un supporto speciale da parte del 'capitano' Javier Zanetti.

Il nostro Alessandro Bastoni ha fatto vedere di cosa è capace in questa anteprima del #DerbyMilano 💪#FIFA21 @EASPORTSFIFA @javierzanetti pic.twitter.com/2AmCwsEGmu — Inter (@Inter) October 17, 2020

Mentre per il terzino rossonero il mentore a supporto è stato lo 'smoking bianco' Ricardo Kakà. I video ci permettono di vedere com'è finita la sfida a distanza. Un'anteprima singolare, ma sempre più realistica del derby di Milano.

I giocatori convocati da Antonio Conte:

[in attesa della distinta ufficiale]

Il Milan di Pioli e i suoi convocati:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.