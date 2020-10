In questa prima parte della stagione l'Inter non ha dato quell'immagine di solidità che, invece, aveva trasmesso lo scorso anno, quando ha chiuso il campionato con la miglior difesa del torneo. I nerazzurri hanno faticato non poco fino ad ora, raccogliendo solamente sette punti nelle prime quattro giornate. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la sconfitta subita nel derby di Milano contro il Milan sabato per 2-1. Peggiore in campo è stato Aleksander Kolarov, che finora non ha dato le dovute garanzie in queste prime partite. Per questo motivo il club nerazzurro a gennaio potrebbe tornare sul mercato per rinforzare il reparto arretrato e l'obiettivo numero uno sarebbe il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Inter su Milenkovic

Milenkovic potrebbe essere, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l'obiettivo numero uno dell'Inter nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Il centrale serbo sarebbe perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte, visto che anche con la Fiorentina gioca con lo stesso modulo. Il giocatore era stato seguito già questa estate, ma i viola non hanno voluto privarsene. Tra qualche mese qualcosa potrebbe cambiare, visto che il club di Commisso, senza il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022, potrebbe aprire alla sua eventuale cessione.

Il difensore viola ha giocato le prime quattro partite di campionato della Fiorentina non senza difficoltà, con i viola che hanno raccolto soltanto quattro punti, frutto della vittoria nella prima giornata contro il Torino e del pareggio contro lo Spezia nell'ultima gara.

Lo scorso anno il serbo ha dimostrato di poter essere decisivo anche sotto porta, realizzando cinque reti in trentasette presenze. Numeri importanti, che sembrano mancare al reparto arretrato dell'Inter, con Stefan De Vrij bomber dello scorso anno con quattro gol, mentre Skriniar è rimasto fermo a quota zero e con Bastoni a segno in due circostanze.

Le cifre del possibile affare Milenkovic

Sembra difficile pensare che la Fiorentina possa chiedere ancora per Milenkovic i 40 milioni di euro richiesti questa estate. Il contratto in scadenza tra meno di due anni, infatti, inciderà non poco sulla valutazione del centrale serbo. L'Inter non vorrebbe spingersi oltre una valutazione complessiva da 25-30 milioni di euro.

Per abbassare l'esborso economico, inoltre, il club nerazzurro potrebbe provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare. Resta vivo il nome di Roberto Gagliardini, che rischia di trovare poco spazio vista la grande abbondanza in quel reparto, o Radja Nainggolan, accostato ai viola già questa estate e valutato intorno ai 10 milioni di euro.