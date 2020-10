Inter e Juventus sono sempre molto attenti al mercato dei giovani talenti emergenti a livello nazionale e internazionale. Lo hanno dimostrato nell'ultima sessione di calciomercato, quando i nerazzurri hanno messo le mani su Achraf Hakimi, a detta di molti già tra i migliori esterni in circolazione nonostante sia solo un classe 1998, mentre i bianconeri si sono aggiudicati le prestazioni di Dejan Kulusevski che, pur essendo un classe 2000, è già stato decisivo. A gennaio, però, potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby d'Italia sul mercato per un altro talento emergente, Nicolò Rovella, centrocampista in forza al Genoa.

Inter e Juventus su Rovella

Nicolò Rovella è uno dei migliori talenti emergenti del calcio italiano. Il centrocampista è esploso in questa stagione con la maglia del Genoa, e sembra essere diventato uno degli elementi fondamentali dello scacchiere tattico di Rolando Maran. Il giocatore ha disputato due partite in campionato ma, probabilmente, alla luce delle prestazioni offerte giocherà spesso d'ora in poi. Il classe 2001 è stato chiamato in causa anche a causa dell'emergenza che ha colpito i grifoni in queste settimane, con tanti giocatori positivi al Coronavirus.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato ulteriormente l'attenzione di due big del calcio italiano, Inter e Juventus.

I nerazzurri, tra l'altro, avevano mostrato interesse già questa estate, quando non erano andati oltre qualche sondaggio. I bianconeri, invece, vorrebbero continuare la propria rivoluzione in mezzo al campo, cominciata già qualche mese fa. Quello è, infatti, il reparto che avrebbe mostrato maggiori carenze in questa prima parte di stagione al servizio del tecnico, Andrea Pirlo.

Si profila, dunque, un derby d'Italia tra due club che sono sempre attente a cercare di accaparrarsi i migliori talenti emergenti, possibilmente italiani.

La possibile trattativa

Nei mesi scorsi ci sarebbe stato un braccio di ferro tra l'entourage di Nicolò Rovella e i dirigenti del Genoa per cercare di trovare maggiore spazio nell'undici titolare.

Ora il giocatore sta giocando ma, già a gennaio, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere ceduto, magari restando a Genova in prestito per sei mesi. I rossoblu lo valutano intorno ai 10 milioni di euro, cifra importante che garantirebbe una plusvalenza piena essendo un prodotto del proprio settore giovanile. Sia l'Inter che la Juventus, però, potrebbero inserire una contropartita tecnica nell'affare, puntando ad uno scambio alla pari o all'aggiunta di un piccolo conguaglio economico. Inter e Genoa, tra l'altro, solo un mese fa hanno definito il ritorno a Milano di Pinamonti per 18 milioni di euro e non è escluso che già in quella circostanza si sia parlato del futuro di Rovella.