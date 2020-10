La Juventus, questa mattina 19 ottobre si è allenata in vista della partita contro la Dinamo Kiev. La squadra, nel primo pomeriggio, ha lasciato la Continassa per andare all'aeroporto e partire alla volta dell'Ucraina. All'arrivo a Kiev per Andrea Pirlo sarà in programma la conferenza stampa pre-partita. Magari in questa occasione il tecnico della Juventus darà qualche indicazione di formazione. In modo particolare in vista di questa sfida c'è da risolvere il nodo legato a Paulo Dybala. L'argentino starebbe scalpitando per avere una maglia da titolare, ma al momento Dejan Kulusevski e Federico Chiesa sembrano in vantaggio per giocare dal primo minuto.

Inoltre, in avanti la certezza resta Alvaro Morata che avrà sicuramente una maglia da titolare.

La Juventus pensa alla Champions League

Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa e per Andrea Pirlo è arrivata una buona notizia visto che Aaron Ramsey si è allenato in gruppo. Il gallese ha smaltito il problema al polpaccio e adesso è nuovamente a disposizione. Durante l'allenamento di stamani si è rivisto anche Matthijs De Ligt che si è allenato in parte con i compagni e anche effettuato alcuni palleggi. L'olandese dovrebbe rientrare per i primi di novembre. Mentre per quanto riguarda Alex Sandro si dovrà attendere ancora un po' di tempo. Dunque, per la partita di domani 20 ottobre rientrerà solo Ramsey.

Il gallese potrebbe essere titolare anche se il dubbio verrà risolto solo a ridosso della gara contro la Dinamo Kiev. Per quanto riguarda la difesa, invece, ci sarà il rientro di Giorgio Chiellini che giocherà con Danilo e Leonardo Bonucci. A centrocampo, invece, dovrebbe esserci la coppia formata da Arthur e Adrien Rabiot.

Mentre, sulle fasce dovrebbero agire Juan Cuadrado e Federico Chiesa. Ramsey, invece, dovrebbe giocare sulla trequarti alle spalle di Alvaro Morata e Dejan Kulusevski.

I convocati della Juventus

La Juventus è in viaggio verso Kiev e sul volo che sta portando la squadra in Ucraina c'è anche Aaron Ramsey.

Mentre sono rimasti a Torino Matthijs de Ligt e Alex Sandro oltre ovviamente a Sami Khedira che è fuori dalla lista Champions League. Il numero 4 juventino, però, presto sarà di nuovo a disposizione di Andrea Pirlo. De Ligt dovrebbe rientrare verso i primi di novembre: il difensore, tramite un post su Instagram, ha confermato che il suo rientro si avvicina. Per Pirlo il rientro dell'olandese sarà molto prezioso perché gli consentirà di fare maggiori rotazioni. De Ligt si potrebbe alternare con Bonucci e Chiellini, ma potrebbe anche giocare insieme a loro formando una difesa a tre davvero di grandissimo livello.