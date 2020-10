Questa prima parte della stagione ha lasciato qualche perplessità in casa Inter, mostrando ancora qualche carenza che la società proverà a correggere nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. Il club nerazzurro proverà soprattutto a rinforzare la fascia sinistra, reparto in cui sembra mancare qualcosa visto che il tecnico, Antonio Conte, è costretto ad adattare Ashley Young, che al Manchester United giocava generalmente a destra, e Ivan Perisic, esterno con caratteristiche sicuramente più offensive. L'unico nome che sarebbe sul taccuino di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sarebbe quello di Emerson Palmieri.

L'Inter pensa a Emerson Palmieri

L'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la fascia sinistra nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, sarebbe Emerson Palmieri. Il terzino brasiliano non sembrerebbe essere la prima scelta di Frank Lampard al Chelsea, vista la grande abbondanza in quel reparto, che vede la presenza in rosa anche di Marcos Alonso e Chilweel, acquistato questa estate.

Il giocatore era stato accostato al club nerazzurro già questa estate, ma l'affondo non era mai stato possibile per l'alta richiesta dei Blues e per l'impossibilità di Suning di fare un altro pesante investimento dopo l'acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro, più cinque milioni di euro di bonus.

In questa stagione il classe 1994 ha giocato solamente due partite in Premier League, a fronte delle quindici presenze della scorsa annata. Troppo poco per un giocatore che non vuole rischiare di perdere il posto nella Nazionale italiana di Roberto Mancini, soprattutto con gli Europei alle porte, in programma nell'estate del 2021.

Per questo il trasferimento all'Inter potrebbe essere la soluzione ideale per tornare a giocare con continuità.

La richiesta del Chelsea

Inter e Chelsea avrebbero ripreso i dialoghi per discutere del futuro di Emerson Palmieri. Il laterale italiano non è considerato incedibile dai Blues, che sono più che coperti in quel ruolo con la presenza anche di Marcos Alonso e Chilwell.

Il giocatore, tra l'altro, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e questo potrebbe facilitare la sua cessione ad un prezzo più passo rispetto ai 30 milioni di euro richiesti questa estate. A poco più di un anno e mezzo dalla scadenza, infatti, gli inglesi difficilmente potranno chiedere più di 20 milioni di euro per il suo cartellino. Per abbassare l'esborso economico, inoltre, i nerazzurri potrebbero provare a mettere sul piatto una contropartita tecnica come Matìas Vecino, che nei mesi scorsi era stato anche accostato al Chelsea e valutato 10 milioni di euro.