La Juventus di Andrea Pirlo, almeno in questo inizio di stagione, ha deluso molto le aspettative. Molti addetti ai lavori erano convinti delle difficoltà che avrebbe incontrato il nuovo tecnico bianconero, considerando anche le tante novità riguardanti la rosa bianconera. Si è deciso di puntare sui giovani, cedendo tanti giocatori over 30 che negli ultimi anni erano stati protagonisti dei successi bianconeri. Il successo nella prima giornata contro la Sampdoria per 3 a 0 aveva illuso i tifosi juventini, convinti di aver intrapreso una stagione sulla falsa riga delle scorse disputate. I pareggi contro Roma, Crotone ed Hellas Verona hanno evidentemente messo in evidenza i limiti di questa Juventus, dall'ottimo potenziale ma che ancora deve crescere.

Per questo, come riporta agipronews.it, sono incrementate le probabilità di un esonero per Andrea Pirlo entro Natale. L'agenzia di scommesse Sisal Matchpoint prima del match di Champions League contro il Barcellona quotava a 4,00 la probabilità di un esonero del nuovo tecnico della Juventus.

L'esonero di Pirlo è quotato a 4,00

La sconfitta in Champions League contro il Barcellona per 2 a 0 potrebbe aver incrementato le probabilità di un esonero di Andrea Pirlo dalla Juventus. Fino a ieri, 28 ottobre, infatti Sisal Matchpoint quotava a 4,00 l'addio anticipato dell'ex centrocampista bianconero. Per quanto riguarda invece gli altri allenatori della Serie A, i più a rischio esonero sono il tecnico del Torino Giampaolo, Stroppa (Crotone), Iachini (Fiorentina), Liverani (Parma) e Gotti (Udinese), rispettivamente quotati a 1,57, 1,72, 1,90, 2,00 e 2,25.

Troviamo poi a 4,00 Pirlo, stessa quota per il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco. A 5,00 invece c'è Paulo Fonseca della Roma, mentre a 6,00 ci sono Ivan Juric (Hellas Verona) e Claudio Ranieri (Sampdoria). Infine, Antonio Conte è a 7,50 mentre le panchine più sicure sembrano essere quelle del Napoli di Gattuso e del Milan di Pioli.

Il loro possibile esonero è pagato 16 volte la posta in palio.

La stagione di Andrea Pirlo

Sin da inizio stagione il tecnico della Juventus Andrea Pirlo continua a ribadire in ogni conferenza stampa come la sua squadra sia in costruzione. Due vittorie (di cui una a tavolino) e tre pareggi in campionato però sembrano non convincere i tifosi juventini, rimasti delusi anche dal tonfo interno in Champions League contro il Barcellona.

I catalani fra l'altro hanno rimediato di recente una sconfitta pesante in campionato contro il Real Madrid e non sono al massimo della forma. Per evitare un addio anticipato, Andrea Pirlo dovrà porre dei correttivi in questa Juventus, che sembra lontana parente della squadra che ha vinto nove campionati consecutivi.