La Juventus è pronta a riprendere il cammino in Serie A affrontando domenica 1° novembre alle ore 15:00 lo Spezia di Vincenzo Italiano. Una sfida importante in quanto gran parte degli addetti ai lavori si attende una pronta reazione dopo il tonfo in Champions League. Uno dei più deludenti contro i catalani è stato Paulo Dybala, che nel confronto con il suo compagno di nazionale Messi, ne è uscito sconfitto. Sul 10 bianconero ha parlato l'ex giocatore e commentatore televisivo Massimo Mauro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ha infatti dichiarato che lo sfogo dell'argentino a Crotone per non essere stato impiegato da Pirlo non sarebbe dovuto esserci.

Nello specifico ha sottolineato che da sempre apprezza i giocatori presuntuosi, sopra le righe ma Paulo Dybala avrebbe dovuto dimostrare il suo carattere e la sua forza nel match di Champions League contro il Barcellona. Mauro ha poi aggiunto: "Se i giocatori parlano solamente e nelle partite importanti non dimostrano fanno un danno alla squadra". Ha poi concluso la sua considerazione dichiarando: "Fossi la Juventus lo venderei".

Massimo Mauro su Andrea Pirlo

L'ex giocatore Massimo Mauro si è soffermato anche su Andrea Pirlo, sottolineando come abbia bisogno di tempo per lavorare. Inoltre le assenze di Chiellini, Ronaldo ed Alex Sandro in questo momento non aiutano di certo il nuovo tecnico bianconero.

Secondo Mauro sarà importante che la società sostenga il lavoro dell'allenatore. Infine il commentatore televisivo ha dato la sua ricetta a Pirlo per migliorare le prestazioni dei suoi giocatori, ovvero il carattere. Secondo Mauro i giocatori bianconeri devono avere più voglia di vincere e di incidere anche dal punto di vista fisico nei match.

L'inizio di stagione di Paulo Dybala

Paulo Dybala arriva da un'estate complicata dal punto di vista fisico. Dopo la positività al coronavirus in primavera, ha ripreso a ottimi livelli nel finale di stagione 2019-2020. L'infortunio nell'ottavo di ritorno di Champions League contro il Lione però ne ha condizionato la mini preparazione estiva con la Juventus a settembre.

Paulo Dybala infatti è tornato a tutti gli effetti disponibile per la trasferta di Crotone di due settimane fa ma Pirlo ha deciso di non schierarlo. Da lì la reazione stizzita dell'argentino, che però è stato impiegato l'ultima mezzora nel match di Champions League contro la Dinamo Kiev. Nel match di domenica 25 ottobre contro l'Hellas Verona ha giocato tutta la partita migliorando il suo rendimento soprattutto nella parte finale del match. A deludere però è stata la prestazione contro il Barcellona, nella quale il 10 bianconero non è riuscito mai ad incidere.