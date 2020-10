La sconfitta della Juventus contro il Barcellona continua ad essere uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi. Per gli uomini di Andrea Pirlo l'occasione di riscatto è immediata, domenica 1° novembre ci sarà la sfida di campionato contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Attualmente la panchina di Pirlo non sembra essere in discussione, almeno dalle notizie che giungono dai media sportivi italiani. Non dello stesso avviso il giornale spagnolo 'Don Balon', che parla di un possibile esonero dell'ex centrocampista in caso di tonfo in Serie A contro la squadra ligure. Il media iberico parla anche già di un possibile sostituto che sarebbe già pronto a prendere in mano la guida tecnica della Juventus.

Si tratta di Simone Inzaghi, l'attuale tecnico della Lazio non ha ancora rinnovato il suo contratto con la società di Lotito e potrebbe quindi cogliere l'opportunità Juventus. A facilitare l'eventuale approdo a Torino di Inzaghi è il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, grande amico e concittadino del tecnico della Lazio.

Inzaghi possibile candidato alla panchina della Juve in caso di esonero di Pirlo

L'indiscrezione riguardante un eventuale approdo di Inzaghi alla Juventus in caso di addio di Pirlo, oltre a non trovare conferme dai media sportivi italiani, è inattuabile perché in Italia un allenatore nella stessa stagione non può sedersi su due panchine differenti. Sarebbe quindi impraticabile l'ipotesi di vedere un Inzaghi come guida tecnica bianconera se non dalla prossima stagione.

Non è escluso che, in caso di risultati deludenti, la Juventus possa affidarsi magari ad un traghettatore e dalla prossima stagione ripartire da Simone Inzaghi.

Pirlo scelta di Andrea Agnelli

Rimane complicata la possibilità di vedere Andrea Pirlo lontano dalla Juventus almeno nell'immediato. L'ex centrocampista bianconero è stato una scelta voluta dal presidente bianconero Andrea Agnelli, proprio per questo è probabile che possa difenderla fin quando sarà possibile.

Inoltre, come ribadito anche da Pirlo, la squadra è in costruzione e ha bisogno di tempo prima assimilare i dettami tecnici del nuovo allenatore. Le prossime tre sfide per la squadra bianconera saranno importanti sia per la Serie A che per la Champions League. Domenica ci sarà lo scontro lo Spezia mentre mercoledì la Juventus sarà impegnata in trasferta in Ungheria contro il Ferencvaros nella terza partita del girone della massima competizione europea.

Infine domenica 8 novembre ci sarà la sfida attesa di campionato contro la Lazio allo stadio 'Olimpico'. Un match difficile che dirà il livello tecnico raggiunto dalla squadra di Pirlo.