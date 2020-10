La coda di polemiche scaturita dopo la mancata disputa della sfida tra la Juventus e il Napoli prosegue senza soste. In questi giorni, molti addetti ai lavori hanno dato il loro parere su quanto accaduto lo scorso 4 ottobre. Tra coloro i quali hanno espresso la loro idea c'è anche Claudio Marchisio. L'ex giocatore della Juventus ha spiegato che la salute degli atleti non è protetta. Le parole di Marchisio, però, non sono piaciute ad alcuni tifosi della Juventus. Infatti, per molti sostenitori juventini, l'ex giocatore della Vecchia Signora si è schierato dalla parte del Napoli. Perciò molti tifosi, tramite i social, hanno espresso il loro dissenso nei confronti di Marchisio e alcuni commenti non sono stati di certo teneri: "Odiavi Napoli e ora li difendi, banderuola".

I tifosi della Juventus contro Marchisio

I tifosi della Juventus non hanno gradito le parole di Claudio Marchisio in seguito alla mancata disputa della sfida tra i bianconeri e il Napoli. L'ex giocatore aveva sottolineato che gli azzurri erano reduci dal match contro il Genoa. Per Marchisio la salute degli atleti non era tutelata visto che il Napoli era venuto in contatto con il focolaio creatosi nella formazione rossoblù. In queste parole dell'ex centrocampista della Vecchia Signora i tifosi della Juventus hanno letto una sorta di difesa nei confronti del Napoli e questo a molti di loro non è piaciuto. I fans della Vecchia signora si sono scatenati sui social e alcuni di loro hanno ricordato a Marchisio che i suoi rapporti con la piazza azzurra non sono stati del tutto idilliaci: "Non ti ricordi che avevano creato un app per picchiarti?", questo il commento che un tifoso della Juventus ha rivolto a Marchisio.

Dunque, il rapporto tra i sostenitori bianconeri e il Principino sembra essersi incrinato. Va comunque sottolineato che gran parte dei tifosi della Juventus sono sicuramente molto legati a Marchisio. L'ex centrocampista resta un simbolo della Vecchia Signora visto quanto fatto nei suoi anni di militanza in bianconero.

La difesa di Marchisio

Subito dopo la mancata disputa della sfida tra la Juventus e il Napoli, i tifosi della Juventus avevano già storto il naso di fronte ad un tweet di Claudio Marchisio. Il Principino aveva sottolineato che non tutto in Italia stava funzionando a causa dell'emergenza Covid. Per Marchisio il calcio aveva solo fatto da cassa di risonanza per mettere in evidenza i problemi del paese.

Queste parole non erano passate inosservate e anche in quel caso i commenti nei confronti dell'ex centrocampista non erano stati benevoli. Tant'è che Marchisio, sempre su Twitter, aveva spiegato che poteva accettare tutto ma nessuno poteva mettere in dubbio la sua juventinitá.

Vi soffermate su #JuventusNapoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore??? — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 5, 2020