Il Napoli, reduce dalla splendida vittoria in campionato contro l’Atalanta, farà il suo esordio stagionale nelle competizioni UEFA. Nella giornata di giovedì 22 ottobre affronterà l’AZ Alkmaar alle ore 18:55. La partita, valevole per la 1ª giornata del Gruppo F di Europa League, sarà possibile vederla in diretta tv su Sky. Il match non verrà trasmesso in chiaro su TV8, dove ci sarà la possibilità di guardare in serata la sfida tra Celtic e Milan. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà tra Napoli e AZ Alkmaar allo stadio San Paolo, diamo un’occhiata ai precedenti tra i partenopei e le squadre europee nelle competizioni europee, visto che sarà la prima volta che affronteranno il club allenato da Arne Slot.

Bilancio negativo del Napoli contro squadre d’Olanda

Il Napoli ha affrontato 8 volte squadre olandesi, con un bilancio negativo: 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. La sfida più recente risale alla stagione 2017/18 nella fase a gironi della Champions League contro il Feyenoord. L’andata in casa finì 3-1 con le reti del trio d’attacco Lorenzo Insigne, Dries Mertens e José Callejón. Ospiti a segno con Sofyan Amrabat nel recupero. Il ritorno in trasferta finì 2-1 per gli olandesi. Al vantaggio di Piotr Zielinski, risposero Nicolai Jörgensen e Jeremiah St. Juste. Il Napoli non si qualificò agli ottavi di finale, ma fu retrocesso in Europa League.

Nella stagione 2012/13 incrociò il PSV Eindhoven nella fase a gironi di Europa League.

In entrambe le sfide ci furono sconfitte. L’andata in trasferta finì 3-0, mentre il ritorno in casa finì 1-3. Nonostante tutto, ci fu il passaggio del turno per il Napoli, che poi si dovette arrendere al Viktoria Plzen ai sedicesimi di finale. Sempre in Europa League ci fu il doppio confronto contro l’Utrecht nella stagione 2010/11.

Durante la fase a gironi si registrarono due pareggi: 0-0 in casa e 3-3 in trasferta. Anche in questo caso ci fu il passaggio del turno, ma il cammino del Napoli non durò a lungo, visto che ai sedicesimi di finale fu eliminato dal Villarreal.

L’ultimo incrocio dei partenopei contro squadre olandesi risale alla stazione 1969/70 in Coppa delle Fiere.

Agli ottavi di finale sfidarono l’Ajax. L’andata allo stadio San Paolo finì 1-0 con goal di Pier Paolo Manservisi. Il ritorno all’Olympisch Stadion di Amsterdam si concluse con il medesimo risultato nei 90 minuti, con la rete di Sjaak Swart. Si proseguì ai tempi supplementari per decidere la qualificazione e la tripletta di Ruud Suurendonk condannò il Napoli all’eliminazione.

Oltre al bilancio negativo, c’è da sottolineare come nei precedenti non sia mai stato di buon auspicio affrontare squadre olandesi, visto che poi le avventure in Europa si sono concluse anzitempo. Staremo a vedere l’esito di questa stagione se sarà uguale oppure se i ragazzi di Gennaro Gattuso sapranno arrivare fino in fondo alla competizione europea.