Giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 18:55 si giocherà Napoli-Az Alkmaar, match valido per il turno inaugurale della fase a gironi di Europa League. I partenopei mancano nella competizione europea dalla stagione 2018/19, quando uscirono sconfitti ai quarti di finale contro l'Arsenal col risultato complessivo di 3-0 (2-0 all'Emirates Stadium e 0-1 al San Paolo). I Cheese Farmers, invece, la scorsa stagione di Europa League hanno terminato il loro cammino ai sedicesimi di finale contro il Lask, che ebbe la meglio col risultato complessivo di 3-1 (1-1 all'AFAS Stadion e 2-0 al Linzer Stadion).

Napoli, probabile partenza dalla panchina per Osimhen

Gennaro Gattuso e il suo Napoli si apprestano ad affrontare il match d'esordio della competizione consapevoli di trovarsi in uno stato di forma ottimale, come dimostrato nel 4-1 rifilato sabato all'Atalanta in Serie A. Il tecnico ex Milan, per partire col piede giusto, potrebbe optare per il 4-2-3-1 con Meret a difesa dei pali. Nel pacchetto arretrato gli interpreti dovrebbero essere Mario Rui e Di Lorenzo impiegati come terzini, mentre a far coppia con Koulibaly a centro difesa potrebbe esserci Rrahmani, in modo da far rifiatare Maksimovic. Linea mediana, invece, che sarà presumibilmente affidata a Lobotka e Demme. Vista l'assenza tra i convocati di Insigne e la probabile partenza dalla panchina di Osimhen, sulla trequarti campo dovremmo vedere dal primo minuto Lozano, Mertens e Politano che si prodigheranno a fornire palle goal al vertice offensivo Petagna.

Az Alkmaar, ballottaggio tra Chatzidiakos e Martins Indi in difesa

Arne Slot e il suo Az Alkmaar son consci di incontrare la squadra, almeno sulla carta, più corazzata del girone F e che quindi riuscire a far punti al San Paolo vorrebbe dire molto, in termini di pass per i sedicesimi di finale. Il tecnico olandese, per mettere i bastoni tra le ruote alla banda di ''Ringhio'', potrebbe scegliere di schierare il 4-3-3 con Bizot come estremo difensore.

In difesa i titolari avranno buone possibilità di essere Svensson e Wijndal ai lati, con Letschert che farà coppia al centro con uno tra Chatzidiakos e Martins Indi, col giocatore greco che pare leggermente favorito per una maglia. In mezzo al campo, invece, sembrano esserci pochi dubbi per i titolari dovrebbe essere Midtsjo, de Wit e Koopmeiners.

Il tridente d'attacco, infine, sarà affidato a Guðmundsson, Boaudu ed uno tra Stengs e Aboukhlal, col classe '98 avanti nelle gerarchie del mister.

Le probabili formazioni di Napoli-Az Alkmaar:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Rui, Rrahmani (Maksimovic), Koulibaly, Di Lorenzo, Lobotka, Demme, Lozano, Mertens, Politano, Petagna.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Az Alkmaar (4-3-3): Bizot, Svensson, Chatzidiakos (Martins Indi), Letschert, Wijndal, Midtsjo, de Wit, Koopmeiners, Guðmundsson, Boaudu, Stengs (Aboukhlal).

Allenatore: Arne Slot.