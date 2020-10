Dopo il deludente pareggio esterno contro il Crotone, la Juventus, questo martedì 20 ottobre alle ore 18:55, affronterà in trasferta la Dinamo Kiev nella prima giornata delle fase a gironi di Champions League. Sarà l'esordio da allenatore per Andrea Pirlo nella massima competizione europea per club.

Dovrebbe essere confermato il 3-4-1-2

Mister Pirlo dovrebbe far tornare fra i pali Sczcesny dopo la parentesi in campionato di Buffon; in difesa paiono confermati Danilo e Bonucci, mentre Chiellini riprenderà il proprio posto da titolare; sugli esterni il tecnico dei bianconeri dovrebbe schierare Chiesa e Cuadrado; in mezzo spazio a Bentancur e Rabiot, con Arthur fuori dall'11 titolare; tornerà Ramsey sulla trequarti ad agire alle spalle del duo Morata-Kulusevski.

Sarà invece assente Cristiano Ronaldo, causa Coronavirus [VIDEO].

Rientra fra i convocati Paulo Dybala: l'argentino aveva concluso la passata stagione con un infortunio, giunto in un momento di forma importante. Il tecnico Pirlo ha finora deciso di non impiegarlo, lasciandolo in panchina sia contro la Roma che, alla ripresa, a Crotone. La Juventus d'altronde avrebbe bisogno di un calciatore come Dybala, capace di fornire estro e fantasia a una manovra che spesso appare statica, lenta e prevedibile per gli avversari, specie vista l'assenza di CR7.

Certamente dopo l'avvio non positivissimo in campionato la Juventus ha bisogno di un successo in Champions League anche per offrire alla squadra e al suo tecnico maggiori certezze.

I precedenti

Sarà la quinta volta sfida assoluta a livello europeo fra le due squadre. La Juventus finora ha vinto tre volte, inoltre c'è stato un pareggio, nessun successo invece per gli ucraini.

Il primo scontro fra Juve e Dinamo Kiev avvenne ai quarti di finale della Champions League 1997-1998. All'andata, il 4 marzo 1998, a Torino, finì 1-1, con una rete di Inzaghi al 69' che pareggiò quella di Husin del 56'.

Al ritorno "SuperPippo" si scatenò con una tripletta nell'1-4 finale. I bianconeri si portatono avanti con l'attaccante piacentino al 28'; pareggio di Rebrov al 53'; al 65' Inzaghi riportò avanti i bianconeri, prima di trovare la tripletta personale al 73', infine Del Piero chiuse le ostilità all'88'.

L'altro doppio confronto risale alla fase a gironi dell'edizione 2002/2003. Il 24 settembre 2002 a Torino la Juve vinse con un secco 5-0, grazie a una doppietta di Di Vaio, unita ai gol di Del Piero, Davids e Nedved. Il match di ritorno, a Kiev, terminò 1-2: andarono in gol Shatskikh per i padroni di casa; Salas e Zalayeta per la Juve. In tutti questi quattro incontri sulla panchina bianconera c'era Marcello Lippi.