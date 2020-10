La Juventus raccoglie un solo punto nella quinta giornata di campionato contro l'Hellas Verona: gli uomini di Pirlo non sono andati oltre l'1-1. Il tecnico Andrea Pirlo nel post partita ha ribadito che la Juventus è una squadra ancora in costruzione. Di certo, sembra ancora mancare qualità sulla mediana, nonostante la buona prestazione di Arthur Melo. Non è escluso che dalla prossima stagione la dirigenza bianconera punti a rinforzare ulteriormente il centrocampo. Nelle ultime ore è venuta a galla un'indiscrezione di mercato da Espn, che parla di un interesse della Juventus per Paul Pogba. La società inglese non sarebbe disposta a offrirgli un contratto più lungo di quello attuale per le richieste esose del giocatore.

Proprio per questo non è escluso un addio di Pogba la prossima estate, anche per evitare di perderlo a parametro zero nel 2022.

Juventus: possibile offerta a Pogba

La Juventus starebbe valutando la possibilità di presentare un'offerta per Paul Pogba. Il francese ha un contratto fino a giugno 2022 ma non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento con la società inglese. Il nazionale transalpino infatti avrebbe chiesto un incremento dello stipendio per poter rimanere allo United ma gli inglesi non sarebbero disposti a concederglielo. Per evitare di perderlo a parametro zero a giugno 2022, Pogba potrebbe essere ceduto la prossima estate. Real Madrid e Juventus osservano la situazione, anche perché Pogba potrebbe lasciare la Premier League a prezzo vantaggioso.

Molto dipenderà però dalle richieste di ingaggio del francese. Difficile infatti che la Juventus possa offrire un ricco contratto stagionale al giocatore. Ma se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare Torino, parte dello stipendio del portoghese potrebbe essere destinato a Paul Pogba.

Il mercato della Juventus

La Juventus seguirebbe Paul Pogba, giocatore apprezzato in particolar modo da Andrea Pirlo. Il francese rappresenta il centrocampista ideale per Pirlo in quanto ha fisicità e qualità. Non è escluso che l'investimento importante per la prossima stagione possa riguardare il francese.

La Juventus inoltre starebbe osservando anche dei giocatori che vanno in scadenza a giugno 2021. Donnarumma, Calhanoglu, Alaba e Di Maria piacciono alla dirigenza bianconera, in particolar modo l'austriaco rappresenterebbe il profilo ideale per il 3-4-1-2 di Pirlo.