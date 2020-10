Il Calciomercato rimane uno degli argomenti più chiacchierati dei media sportivi. Fra le società più attive anche in questa fase troviamo la Juventus, alla ricerca di potenziali acquisti a parametro zero per la prossima stagione. La dirigenza bianconera seguirebbe diversi giocatori, su tutti Donnarumma. Calhanoglu, Alaba e Di Maria. Allo stesso tempo lavora sempre su talenti giovani, che possano rappresentare la base per costruire la Juventus del futuro. Come scrive Espn, la società bianconera starebbe osservando il giovane talento del Ajax Ryan Gravenberch. Il classe 2002 è l'ennesimo talento sfornato dal vivaio olandese ed è stato protagonista della vittoria per 13-0 dell'Ajax in campionato contro il Venlo.

Il giocatore è gestito dall'agente sportivo Mino Raiola, da sempre vicino alla Juventus per l'amicizia con il vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 11 milioni di euro (fonte transfermarkt.it).

Possibile sfida al Barcellona per il talento Gravenberch dell'Ajax

Secondo Espn la Juventus starebbe seguendo il talento olandese Gravenberch. Il nazionale under 21 olandese ha un contratto con l'Ajax fino a giugno 2023 e attualmente ha una valutazione di mercato che supera di poco i 10 milioni di euro. I margini di miglioramento del classe 2002 sono evidenti, ecco perché la Juventus potrebbe cercare di anticipare la concorrenza. Ci sarebbe infatti anche il Barcellona interessato al giocatore, i catalani quindi punterebbero a portare in Spagna un altro giocatore dell'Ajax dopo l'acquisto in estate del terzino destro classe 2000 Sergino Dest.

Non è escluso però che l'Ajax decida di tenere Gravenberch anche per la prossima stagione. Considerando la giovane età, in Olanda avrebbe più possibilità di maturare. Allo stesso tempo potrebbe incrementare anche il valore del suo cartellino, garantendo maggior guadagno agli olandesi.

Il mercato della Juventus

Gravenberch non è l'unico centrocampista osservato dalla Juventus per la prossima stagione. Sempre Espn riporta la notizia in merito alla quale la società bianconera potrebbe presentare un'offerta per Paul Pogba del Manchester United. Il francese ha un contratto fino a giugno 2022 e non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento con gli inglesi.

Per questo lo United potrebbe cercare di monetizzare la prossima estate per evitare di perdere il giocatore a parametro zero a giugno 2022. Su Pogba ci sarebbe non solo la Juventus ma anche il Real Madrid: Zidane infatti lo considererebbe il profilo ideale per il centrocampo della squadra spagnola.