La Juventus nell'ultima giornata di campionato non è riuscita a vincere in trasferta contro il Crotone, rimediando solo un pareggio. Una partita che ha messo in evidenza delle difficoltà della squadra bianconera, che ancora non è riuscita a trovare equilibrio. A giustificare la squadra ci ha pensato il tecnico Andrea Pirlo, che ha parlato nel post partita di gioco in costruzione e dell'importanza di lavorare tutti insieme. Il gol del Crotone è arrivato su rigore, per fallo di Leonardo Bonucci. Proprio nel post partita il difensore centrale ha postato su Twitter una foto con il testo: "Risultato che non ci soddisfa.

Bisogna crescere. Adesso pensiamo alla partita di martedì". Messaggio che ha portato tanti follower del centrale a commentare con frasi pesanti riferite al classe 1987. Tanti lo hanno accusato di essere lui la causa dei tanti gol subiti dalla Juventus, alcuni invece hanno rimarcato il fatto che Chiellini è fondamentale per la difesa bianconera. Fra i più critici un follower che ha scritto: "Spiegami come si fa a farci prendere sempre gol. Sei sfortunato? Sei sbadato? Sei maldestro?".

La risposta dei follower al post di Leonardo Bonucci

Un'altra tifosa è stata ancora più dura ed ha scritto: "Bonucci è la rovina della difesa, ci vuole il chiello". Un altro utente invece ha scritto: "Con tutti questi rigori che ci fai prendere sei diventato.....Bonuccia!

Mi chiedo spesso come abbia fatto la società ha riprenderti in squadra?". Tanti tifosi hanno rimarcato il fatto che sarebbe ora che alcuni 'senatori' bianconeri facciano la valigie e lascino spazio ai giovani. Non sono mancati però anche messaggi di sostegno a Leonardo Bonucci. Un tifoso ha scritto: "Dai ragazzi nn molliamo, grinta e sudore nello stile Juventus...non mollare mai nulla...contro tutto e tutti...noi siamo con voi".

Tanti poi hanno rimarcato il fatto che da inizio stagione il difensore centrale posta sempre gli stessi tweet, quasi un copia ed incolla per ogni post partita.

Risultato che non ci soddisfa. Bisogna crescere. Adesso pensiamo alla partita di martedì. #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/R5pvGR5f1L — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) October 17, 2020

La Juventus gioca martedì 20 ottobre contro Dinamo Kiev

Leonardo Bonucci sarà probabilmente titolare nel match di Champions League contro Dinamo Kiev.

Pirlo dovrebbe schierarlo a fianco di Giorgio Chiellini mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare Rabiot a fianco di Bentancur. Sugli esterni probabile conferma per Cuadrado sulla destra mentre sulla sinistra potrebbe esserci un ballottaggio fra Frabotta e Bernardeschi. Danilo completerà con ogni probabilità il terzetto difensivo mentre in avanti Ramsey dovrebbe appoggiare le punte Alvaro Morata e Paulo Dybala. Probabile panchina per Dejan Kulusevski e per Federico Chiesa, espulso a Crotone nel match di campionato.