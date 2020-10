Sarà visibile in chiaro da tutti i tifosi rossoneri l’esordio scozzese del Milan contro il Celtic nella fase a gironi di Europa League. In programma giovedì 22 ottobre al Celtic Park di Glasgow, alle ore 21, Celtic-Milan verrà infatti trasmessa in diretta su Tv8 (collegamento dalle 20:30). La partita sarà ovviamente visibile anche su Sky che detiene i diritti dell’Europa League.

Valida per la prima giornata del girone H completato da Lille e Sparta Praga, la gara in terra di Scozia vedrà scendere in campo due squadre reduci dalla rispettiva stracittadina, ma dagli esiti opposti: il Celtic è stato sconfitto dagli eterni rivali del Rangers nell'Old Firm, mentre il Milan ha fatto suo il derby della Madonnina con l’Inter.

Europa League, Celtic-Milan

Sia la compagine biancoverde che quella rossonera sono approdate alle fase a gironi passando per i turni preliminari. Nel play off la squadra di Neil Lennon ha eliminato il Sarajevo vincendo 0-1 in trasferta con gol decisivo del bomber Odsonne Edouard, il quale è però reduce da 14 giorni di quarantena e pertanto risulta in forte dubbio per la sfida di giovedì.

Mentre gli uomini di Stefano Pioli nel turno preliminare conclusivo si sono imposti al Rio Ave in Portogallo al termine di una seria infinita di tiri dal dischetto. Per quanto riguarda la formazione, Pioli sembra orientato verso il turn over rispetto all’undici titolare schierato nel derby. Out certi a Glasgow i lungodegenti Musacchio e Rebic e i contagiati Duarte e Gabbia.

Derby per entrambe prima dell’Europa League

In Premiership il Celtic occupa il secondo posto con un ritardo attuale di 4 punti sul Rangers, che però ha giocato una gara in più. La prima sconfitta in campionato per la squadra campione di Scozia da 9 anni consecutivi (come la Juve) è arrivata sabato scorso con il 2-0 subito proprio nel derby di Glasgow, la gara più importante per i tifosi biancoverdi.

Se gli scozzesi non sono quindi con l’umore altissimo per via del k.o. nell’Old Firm, Ibrahimovic e compagni al contrario sbarcano a Glasgow con il morale alle stelle per il successo contro l’Inter (2-1). Confermando così anche attraverso un test importante di essere la squadra del momento: il Milan è a punteggio pieno al comando solitario della Serie A.

I precedenti della partita

10 i precedenti della partita. Tutti in Champions League a cominciare dal 1968/69, quarti di finale dell’allora Coppa Campioni: il Milan di Nereo Rocco, che vincerà quell’edizione travolgendo in finale l’Ajax per 4-1, incrocia il club scozzese agli ottavi eliminandolo con un gol di Pierino Prati nel ritorno a Glasgow dopo il nulla di fatto dell’andata.

Passeranno 35 anni prima del successivo incrocio, gironi Champions 2004/05: vittoria 3-1 in casa firmata Shevchenko, Filippo Inzaghi e Pirlo; pareggio 0-0 in trasferta. Quindi nel 2007 sofferto ottavo di finale risolto da un lampo di Kaká ai supplementari dopo lo 0-0 di Glasgow confermato per tutti i 90’ regolamentari anche a San Siro.

Al temine di quella stagione la squadra di Carlo Ancelotti vincerà la settima Champions del Milan battendo in finale il Liverpool (2-1) con una doppietta di Pippo Inzaghi.

0-3 Milan nell’ultima trasferta a Glasgow

Un anno dopo Celtic e Milan si sono ritrovate di nuovo nello stesso girone ed era arrivata la prima e finora unica vittoria per gli scozzesi, a Glasgow per 2-1; mentre nel match di Milano c'è stato successo di misura rossonero (1-0; dol di Inzaghi). Ultimo doppio confronto nel 2013 ancora per la fase a gironi di Champions League con un complessivo 5-0 Milan: 2-0 (autogol e Muntari) e 0-3 nell’ultima trasferta rossonera sul campo del Celtic, vittoria griffata da Kaká, Zapata e Balotelli.

In totale sono state dunque sei le vittorie del Milan, con tre pareggi e una sola sconfitta.