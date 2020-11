Al Gewiss Stadium di Bergamo, domenica 8 novembre, si gioca quello che probabilmente è il big match della settima giornata di Serie A tra Atalanta e Inter. Le due squadre lo scorso anno sono arrivate rispettivamente terza e seconda in classifica, ma quest'anno hanno deluso le aspettative fino a questo momento, essendo in ritardo rispetto alla testa della classifica. Le due compagini, infatti, sono divise da un solo punto, con i nerazzurri a 11 punti al quinto posto, a cinque lunghezze dal Milan capolista, e i padroni di casa a 12 punti, a meno quattro. Chi vincerà, dunque, potrà rilanciare le proprie ambizioni, mentre una sconfitta metterebbe in discussione già il progetto tecnico tattico.

Le ultime su Atalanta-Inter

L'Atalanta è una realtà del calcio italiano e questo viene messo in risalto dal fatto che ormai fa più notizia quando compie un passo falso rispetto ad una vittoria. Adesso l'obiettivo è quello di confermarsi ai vertici della classifica e sarà tutt'altro che semplice. La Dea nell'ultimo turno di campionato è tornata al successo dopo due sconfitte consecutive, espugnando lo Scida e battendo il Crotone 2-1 grazie alla doppietta di Luis Muriel. Una vittoria che ha permesso ai bergamaschi di salire al quarto posto con 12 punti, a meno quattro dal Milan capolista. In Champions League, però, la squadra di Gasperini viene dalla brutta sconfitta subita in casa contro il Liverpool per 5-0 che, almeno per il momento, non ha pregiudicato la corsa al passaggio del turno.

Momento delicato in casa Inter, che non riesce a trovare una continuità di risultati. I nerazzurri vengono dal pareggio interno contro il Parma in campionato in rimonta per 2-2, dopo essere stati sotto di due reti. Un pari che ha portato gli ospiti al quinto posto con 11 punti, a meno cinque dal Milan capolista e a meno uno proprio dai prossimi avversari.

Va peggio in Champions League, dove la squadra di Antonio Conte è in fondo al girone con soli 2 punti e viene dalla sconfitta subita contro il Real Madrid in trasferta per 3-2.

Probabili formazioni Atalanta-Inter

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, potrebbe far fronte a due assenze pesanti.

Vanno verso il forfait, infatti, sia Gosens che De Roon, mentre Hateboer non è al top e dovrebbe partire dalla panchina. Spazio al 3-4-1-2, con Gomez che dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle del tandem d'attacco formato da Muriel e Zapata. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Freuler e Pasalic.

Stesso schieramento tattico per il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che deve fare i conti con i dubbi relativi alle condizioni di Romelu Lukaku. Se ce la farà il centravanti belga sarà regolarmente in campo, in caso contrario al suo posto potrebbe giocare Sanchez, che ha disputato uno spezzone di gara contro il Real Madrid. In mezzo al campo potrebbero essere confermati Barella e Vidal, con Gagliardini che potrebbe far rifiatare Brozovic.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; De Paoli, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez; Zapata, Muriel.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Kolarov; Barella; Lukaku (Sanchez), Lautaro.