L'inizio di stagione da parte dell'Inter almeno fino ad adesso non è stato dei più promettenti. Quinto posto a cinque punti dal Milan capolista in campionato e soprattutto il rischio di non qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League a due giornate dalla fine del girone. Negli ultimi giorni sono incrementate le voci da parte dei media sportivi di un possibile addio all'Inter del tecnico Antonio Conte. Difficile però che la società nerazzurra decida di esonerarlo, considerando anche il lauto ingaggio che percepisce (12 milioni di euro a stagione). Proprio le recenti prestazioni della squadra non sono passate inosservate neanche a Striscia la Notizia, in particolar modo all'inviato Valerio Staffelli.

Quest'ultimo infatti ha consegnato il 'Tapiro D'oro' al tecnico dell'Inter per i risultati deludenti dei nerazzurri nelle ultime partite. L'allenatore pugliese, contrariato dalla consegna del 'premio', ha così esclamato a Staffelli: "Se non mangerò il panettone vorrà dire che non lo avrò meritato".

Striscia la notizia consegna il 'Tapiro d'Oro' ad Antonio Conte

Dopo il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, anche quello dell'Inter Conte è stato 'vittima' del 'Tapiro d'Oro' di Striscia La Notizia. L'inviato del programma televisivo di Mediaset ha consegnato infatti il 'premio' all'allenatore pugliese che ha sottolineato che, qualora la società decidesse di mandarlo via prima di Natale, vorrà dire che non avrà meritato di restare all'Inter.

Staffelli ha poi lanciato una domanda provocatoria a Conte, chiedendogli se la squadra remasse contro l'allenatore. In maniera stizzita l'allenatore pugliese ha dichiarato: "Questa è una domanda stupida".

Le indiscrezioni su un possibile addio di Antonio Conte

Intanto però continuano ad arrivare indiscrezioni in merito ad un possibile addio di Conte all'Inter. Di recente il giornalista sportivo Sandro Sabatini, a Radio Radio, ha dichiarato che la società nerazzurra potrebbe addirittura richiamare Luciano Spalletti come traghettatore fino a fine stagione.

Il tecnico toscano, infatti, è ancora sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2021. Di certo, qualora si decida per un cambio di guida tecnica, difficilmente arriverà un altro allenatore considerando che a libro paga della società ci sono sia Conte che Spalletti. Allenatori che, insieme al loro staff, pesano sul bilancio d'esercizio dell'Inter più di 20 milioni di euro a stagione.

Intanto il difficile match in trasferta contro il Sassuolo, previsto sabato 28 novembre alle ore 15, rappresenta l'ennesimo banco di prova per il tecnico dell'Inter Conte.