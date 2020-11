L'Inter non sta vivendo un buon momento di forma e l'inizio di stagione è stato sicuramente al di sotto delle aspettative, con tre vittorie raccolte su nove partite. Risultati che hanno posto il club al quinto posto in classifica di campionato e all'ultimo posto del girone di Champions League. Uno dei pochi a salvarsi all'interno della rosa nerazzurra è stato sicuramente Nicolò Barella, sempre tra i migliori in campo e autore di un grande assist per il gol di Lautaro Martinez martedì contro il Real Madrid. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l'attenzione dei top club europei.

Su tutti, avrebbe messo gli occhi su di lui il Barcellona, pronto ad una vera e propria rivoluzione la prossima estate con l'elezione del nuovo presidente.

Barcellona su Barella

L'arrivo di Nicolò Barella all'Inter ha fatto discutere lo scorso anno. Non per le qualità del centrocampista, sempre indiscusse, ma per la cifra versata nelle casse del Cagliari, superiore ai 40 milioni di euro. Con il passare del tempo, però, il giocatore ha dimostrato di valere tutti i soldi spesi dal club nerazzurro.

Non è un caso che su di lui, stando a quanto riportato da Don Balon in Spagna, avrebbe messo gli occhi il Barcellona. I blaugrana hanno avviato una vera e propria rivoluzione questa estate, cominciata con gli addii di Arturo Vidal e Ivan Rakitic, e continuerà il prossimo anno con l'elezione del nuovo presidente.

Top player che non sono stati sostituiti, rinviando all'estate del 2021 gli investimenti pesanti per rinforzare la rosa catalanta. E Barella parrebbe essere uno dei principali obiettivi. Il classe 1997 sembra essere proprio quell'elemento che attualmente manca in mezzo al campo, in grado di abbinare qualità e quantità, bravo a recuperare palloni ma anche a servire i compagni in zona gol, come sta dimostrando soprattutto quest'anno all'Inter, visto che Antonio Conte lo sta schierando sulla trequarti nel suo 3-4-1-2.

Le cifre

L'Inter non lascerà andare tanto facilmente Nicolò Barella. Il centrocampista è uno dei pilastri della squadra nerazzurra, su cui il club vorrebbe puntare anche per il futuro. Dopo la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi, però, nessuno può essere ritenuto incedibile.

Dinanzi ad una proposta fuori mercato, dunque, il club meneghino potrebbe accettare di sedersi al tavolo delle trattative. Proposta che dovrebbe aggirarsi almeno intorno ai 70 milioni di euro, anche se il Barcellona potrebbe avere le carte da giocarsi per provare ad abbassare l'esborso economico. Due nomi che potrebbero interessare all'Inter sono quelli di Junior Firpo, visto che i nerazzurri sono sempre alla ricerca di un esterno sinistro, e quello di Pedri, giovane centrocampista classe 2002 che sta già giocando in pianta stabile in prima squadra.