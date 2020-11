Il momento in casa Inter è molto delicato. I risultati stentano ad arrivare, con i nerazzurri che hanno vinto soltanto tre delle nove partite disputate in questa prima parte della stagione. Uno dei giocatori che ha deluso è Christian Eriksen che, infatti, potrebbe anche essere ceduto a gennaio: su tutte, negli ultimi giorni, si è parlato del Real Madrid, che è in cerca di elementi che possano arricchire il reparto nevralgico del campo, vale a dire il centrocampo. L'ex Tottenham, però, non sarebbe l'unico giocatore nel mirino dei Blancos tra le fila dell'Inter, visto che al centro dell'interesse degli spagnoli sarebbe finito anche l'attaccante argentino Lautaro Martinez: la notizia viene riportata da Tuttosport e calciomercato.com.

Real Madrid su Lautaro Martinez

Uno dei pochi giocatori a 'salvarsi' in questa prima parte della stagione con la maglia dell'Inter è sicuramente Lautaro Martinez (al netto comunque di diversi momenti delle partite in cui anche lui non ha risposto presente, basti pensare al gol a porta vuota sbagliato costato i 3 punti all'Inter sul campo dello Shakhtar Donetsk). L'attaccante argentino, eccezion fatta per le citate partite, ha offerto sempre prestazioni al di sopra della sufficienza. Anche nell'ultima sfida contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta per 3-2, il Toro è stato uno dei migliori in campo, coronando la propria prestazione con un gol e un assist per Ivan Perisic. Anche in campo europeo, dunque, l'argentino ha dimostrato di non sentire la pressione, provando a prendersi la squadra sulle proprie spalle, alla luce anche dell'assenza di Romelu Lukaku.

Caratteristiche che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione proprio del Real Madrid, che è sempre alla ricerca del possibile erede di Karim Benzema, non più giovanissimo essendo un classe 1987. I blancos vogliono una prima punta che sia in grado di giocare anche con la squadra e Lautaro sarebbe il sostituto ideale, essendo bravo a dialogare con i compagni oltre che efficace sotto porta.

Fino ad ora il giocatore ha realizzato complessivamente quattro reti in nove partite, tre in campionato e una in Champions League, proprio al Real allo stadio Alfredo Di Stefano.

La possibile trattativa

L'Inter non lascerà andare tanto facilmente Lautaro Martinez e lo ha dimostrato già questa estate, respingendo l'assalto del Barcellona.

I nerazzurri valutano l'attaccante argentino sempre 110 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria. Non è escluso che con il Real Madrid possa essere intavolata una trattativa che possa coinvolgere anche Christian Eriksen per la prossima estate. L'Inter da parte sua potrebbe essere interessata a trattare inserendo alcuni calciatori del Real nella trattativa, su tutti Isco, Jovic e Rodrygo. E' ancora presto ma il mercato del prossimo gennaio sta già iniziando a delinearsi.