La prossima stagione potrebbero esserci tante opportunità di mercato per i top club europei. Tanti giocatori infatti vanno in scadenza di contratto a giugno 2021, alcuni dei quali sembrerebbero ancora lontani nel trovare un'intesa sul rinnovo con le rispettive società. Uno di questi è Luka Modric, il centrocampista croato non ha mai nascosto il desiderio di proseguire la sua carriera al Real Madrid. La società spagnola però nelle ultime stagioni ha avviato una politica di ringiovanimento della rosa che sta portando ad una strategia di mercato basata su investimenti in giovani di qualità. L'acquisto dei brasiliani Vinicius Junior e Rodrygo ne è la dimostrazione.

Proprio per questo non ci sarebbe intenzione di rinnovare l'intesa contrattuale con il classe 1985. Un'opportunità interessante per le società italiane, in particolar modo per l'Inter di Antonio Conte. Il tecnico pugliese è da sempre estimatore del centrocampista croato e accoglierebbe volentieri il suo acquisto.

Modric potrebbe trasferirsi all'Inter a parametro zero la prossima stagione

Secondo i media spagnoli, Luka Modric potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato dell'Inter per la prossima stagione. Il giocatore va in scadenza a giugno 2021 e nonostante la volontà del giocatore di rimanere in Spagna, il Real Madrid non vorrebbe rinnovargli il contratto. D'altronde il classe 1985 non è più considerato un titolare inamovibile considerando i suoi 35 anni.

Rimane però un giocatore dalle notevoli qualità, che potrebbe esprimersi al meglio anche nel campionato italiano. Probabilmente i prossimi mesi saranno decisivi per capire se il croato lascerà la Spagna, se così fosse l'Inter rimane una delle possibili destinazioni del centrocampista.

I giocatori che vanno in scadenza a giugno 2021

Non solo Modric. Sono tanti i giocatori importanti che vanno in scadenza a giugno 2021. Restando in tema Real Madrid, anche Sergio Ramos va in scadenza la prossima estate. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile intesa fra le parti sulla base di un contratto di due anni allo stipendio attuale che percepisce il difensore (circa 13 milioni di euro a stagione).

Potrebbe liberarsi dal Bayern Monaco David Alaba, che rimane uno dei più apprezzati non solo per la sua duttilità ma anche perché è ancora giovane (ha 28 anni). Anche Angel Di Maria ha il contratto in scadenza a giugno 2021 con il Paris Saint Germain. In Italia invece i giocatori più interessanti che rischiano di andare a parametro zero sono il portiere Gianluigi Donnarumma ed il centrocampista Hakan Calhanoglu del Milan così come la punta del Napoli Arkadius Milik.