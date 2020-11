Domenica 8 novembre alle ore 15 si giocherà Atalanta-Inter, incontro valido per il 7° turno di Serie A.

I bergamaschi, durante la sesta giornata, hanno avuto la meglio fuori dalle mura amiche col Crotone di Stroppa, battendo i calabresi per 2-1 grazie alla doppietta di Muriel a cui ha risposto inutilmente Simy. I nerazzurri, invece, hanno ottenuto un punto nel pareggio casalingo per 2-2 col Parma di Liverani, dove alla doppietta di Gervinho per i crociati hanno risposto Brozovic e Perisic per la squadra di Conte.

Le statistiche riguardanti gli ultimi cinque incontri di Serie A tra le due squadre, vedono perfetto equilibrio con una vittoria per parte e tre match terminati in parità.

Atalanta, Caldara e De Roon out per infortunio

Mister Gasperini e la sua Atalanta, reduci da una vittoria di misura col Crotone, militano in quarta posizione in classifica con 12 punti ottenuti in sei gare disputate ed il secondo miglior attacco del campionato. Per la Dea è il secondo confronto con una big in Serie A, dopo il tonfo col Napoli di Gattuso, e per impensierire la compagine di Conte il tecnico ex Genoa potrebbe puntare sul 3-4-2-1, con Sportiello a difesa dei pali. Il terzetto arretrato dovrebbe essere composto da Djimsiti, Romero e Toloi. In mezzo al campo dovremmo vedere, almeno inizialmente, Freuler e Pasalic a far da schermo centrale con Mojica sul fronte destro e Hateboer sul versante opposto.

Sulla trequarti campo, infine, gli interpreti titolari saranno probabilmente il capitano Gomez e Malinovskyi che avranno il compito di fornire assist a Luis Muriel, posizionato come vertice offensivo. Ancora out Caldara e De Roon, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Gosens.

Inter, possibile panchina per Vidal

Antonio Conte e la sua Inter, dopo lo scialbo pareggio in rimonta col Parma, saranno più che mai intenzionati a risalire la china in classifica, essendo appollaiati in sesta posizione con 11 punti. Per provare a battere la Dea, l'allenatore ex Juventus potrebbe scegliere nuovamente di schierare il 3-4-1-2, col capitano Handanovic in porta.

In difesa dovrebbero partire dalla panchina Bastoni e Skriniar, col terzetto titolare che sarà probabilmente formato da De Vrij, Ranocchia e Kolarov. La cerniera di centrocampo avrà buone possibilità di essere affidata ad Hakimi e Darmian sulle fasce e a Barella e Gagliardini al centro del reparto. Eriksen, invece, potrebbe partire dietro le punte a dar supporto alla coppia d'attacco Perisic-Lautaro. Probabile partenza dalla panchina per Vidal, mentre saranno da valutare le condizioni di Lukaku che, in caso di ok dallo staff medico, potrebbe prendere il posto di Perisic come titolare in attacco.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Toloi, Djimsiti, Romero, Mojica, Pasalic, Freuler, Hateboer, Gomez, Malinovskyi, Muriel.

Allenatore: Gasperini.

Inter (3-4-1-2): Handanovic, Ranocchia, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Gagliardini, Barella, Darmian, Eriksen, L. Martinez, Perisic. Allenatore: Conte.