Il nome per eccellenza che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello di Leo Messi. Già questa estate il fuoriclasse argentino era stato vicino a dire addio al Barcellona, con Inter e Manchester City che hanno accarezzato il sogno di accaparrarsi le sue prestazioni. A far saltare tutto sono state le tempistiche relative alla clausola per cui la pulce avrebbe potuto svincolarsi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Contratto che, appunto, scadrà a giugno 2021 con Messi che non sembra avere affatto intenzione di rinnovare. Per questo motivo i nerazzurri sarebbero tornati nuovamente in corsa e sembrano pronti a tutto per riuscire a portarlo all'ombra del Duomo.

L'Inter sogna Messi

Il grande sogno di mercato dell'Inter risponde al nome di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino è un vero pallino di Suning e del patron, Jindong Zhang, che già al momento del suo insediamento, nell'estate del 2016, aveva chiesto ai propri dirigenti di fare di tutto per riuscire ad acquistarlo. Operazione impossibile visto il muro alzato dal Barcellona e, soprattutto, i paletti del fair play finanziario. Ora i nerazzurri hanno maggiore libertà di movimento e, nonostante la crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio, sarebbero pronti a fare uno sforzo importante per provare a portare all'ombra del Duomo la Pulce. Un indizio c'era stato ad agosto quando, in occasione della penultima giornata di campionato, PPTV, la tv di cui è proprietaria Suning, aveva presentato la sfida contro il Napoli con un'immagine che vedeva proiettata sul Duomo proprio l'esultanza tipica di Leo Messi.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset e più precisamente da Claudio Raimondi durante Tiki Taka, l'Inter sarebbe convinta di poter arrivare al giocatore, bruciando la concorrenza del Manchester City.

Le cifre dell'affare

L'Inter sarebbe convinta di poter arrivare a Leo Messi in virtù dell'importante proposta economica che sarebbe pronta per il fuoriclasse argentino.

I nerazzurri, infatti, secondo Sportmediaset, potrebbero offrire alla Pulce un ingaggio da oltre 50 milioni di euro. Una cifra monstre, soprattutto al giorno d'oggi, e che in pochi potrebbero garantire al giocatore. Inoltre il padre di Messi ha preso casa a Milano proprio questa estate, di fronte alla sede del club meneghino.

Operazione che economicamente potrebbe essere sostenuta anche dall'ingresso di un nuovo sponsor principale, visto che Pirelli potrebbe perdere questo status. E occhio anche allo sponsor tecnico, con Adidas che scalpita per prendere il posto di Nike. L'Inter al momento guadagna poco più di 20 milioni di euro dai due sponsor principali e l'obiettivo, guarda caso, sarebbe quello di arrivare almeno a 50-60 milioni di euro a stagione.