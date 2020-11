La prossima estate molti giocatori di qualità potrebbero lasciare le rispettive società di appartenenza. Ci sono infatti nomi importanti che sono in scadenza di contratto a giugno 2021 e che sembrano propendere per una nuova esperienza professionale. in Bundesliga il giocatore più chiacchierato è il difensore-centrocampista David Alaba, che fatica a trovare un'intesa sul rinnovo con il Bayern Monaco. In Francia il pezzo pregiato a zero potrebbe essere l'argentino del Psg Angel Di Maria, mentre in Spagna troviamo Leo Messi, Sergio Ramos e Luka Modric. Proprio la punta del Barcellona, nonostante le recenti dimissioni del presidente Bartomeu, avrebbe già deciso di lasciare la Catalogna la prossima estate.

Come scrive il giornale sportivo spagnolo Don Diario, potrebbe definirsi per l'argentino una sfida di mercato fra due società italiane: Inter e Juventus. La scorsa estate il 10 catalano era già stato accostato alle italiane, affare tramontato per la volontà del Barcellona di trattenere Leo Messi.

Possibile sfida di mercato con la Juventus per Leo Messi

Come scrive il giornale sportivo Don Diario, Leo Messi la prossima estate potrebbe trasferirsi in Italia. L'argentino infatti va in scadenza a giugno 2021 e potrebbe decidere per una nuova esperienza professionale. Da una parte l'Inter di Suning sarebbe pronta a regalare un clamoroso acquisto ai tifosi nerazzurri, dall'altra invece la Juventus starebbe pensando di portare a Torino l'argentino, che andrebbe a formare un grande settore avanzato con Cristiano Ronaldo.

Sempre secondo Don Diario la società favorita nell'acquisizione dell'argentino sembrerebbe essere l'Inter, che già aveva trattato l'acquisto in estate di Messi (poi sfumato per volontà del Barcellona).

Il mercato dell'Inter

Attualmente però le voci su un possibile approdo in Italia di Leo Messi non trovano conferme fra i media sportivi italiani.

Per Leo Messi infatti si parla anche di un interesse del Manchester City, con Guardiola che vorrebbe tornare a lavorare con l'argentino dopo l'esperienza insieme al Barcellona. Restando all'attualità, l'Inter potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale. Nelle ultime ore si parla di un clamoroso scambio di mercato con il Napoli che porterebbe Vecino in Campania e Milik a Milano.

Inoltre, la società nerazzurra sarebbe a lavoro per altre cessioni oltre a quelle dell'uruguaiano. Nainggolan potrebbe far ritorno al Cagliari, su Eriksen invece ci sarebbe l'interesse del Manchester United soprattutto se Pochettino dovesse sostituire Solsjaer sulla panchina della società inglese. Infine possibile la cessione di Andrea Pinamonti, che potrebbe lasciare Milano in prestito per andare a giocare titolare in Serie A.